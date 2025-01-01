Löhne und Gehälter müssen immer korrekt und pünktlich abgerechnet werden, wenn Sie es sich nicht mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verderben möchten. Genauso wichtig ist es, die Lohnsteuer und die Beiträge für Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung termingerecht an die jeweiligen Träger abzuführen, denn ansonsten drohen Nachzahlungen und empfindliche Mahngebühren.
Die Frage dabei ist: Können Sie die Lohnabrechnung selbst erstellen oder sollten Sie diese Aufgabe auslagern, zum Beispiel an Ihre Steuerberatungskanzlei? Diese Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen, wir können Ihnen aber helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden
Es klingt verlockend, Dinge wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen selbst zu erledigen und so Kosten zu sparen. Bedenken Sie dabei aber: Die Zeit, die Sie dafür aufwenden, fehlt Ihnen im Kerngeschäft. Auch der Aufwand, sich mit den Grundlagen der Abrechnung und den gesetzlichen Anforderungen einmal vertraut zu machen und das Wissen permanent aktuell zu halten - die Gesetzeslage ändert sich ständig - ist enorm.
Möchten Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung selbst erledigen, müssen Sie die gesetzlichen Anforderungen kennen und berücksichtigen - oder entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die allerdings rar und in der Regel teuer sind.
Software kann Sie bei der Lohnabrechnung unterstützen, fehlende Fachkenntnisse aber niemals ersetzen, auch wenn manche Softwareanbieter anderes behaupten. Deshalb sollten Sie bedenken, dass es durchaus Vorteile hat, die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Profis in der Steuerberatungskanzlei erledigen zu lassen:
- Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in der Steuerberatungskanzlei haben eine fundierte Ausbildung und bilden sich regelmäßig weiter.
- Sie arbeiten kompetent und schnell aufgrund ihrer fachlichen Erfahrung und Softwarekenntnisse.
- Sie beherrschen neben der Lohn- auch die Finanzbuchführung und führen beide zusammen.
- Sie kennen und bearbeiten kurzfristig entstehende Sonderfälle, z. B. A1- oder EEL-Bescheinigungen, Pfändungen, Kurzarbeitergeld und vieles mehr.
- Ihre Lohnbuchführung läuft auch dann weiter, wenn der für Sie zuständige Lohnsachbearbeiter krank wird, denn dann übernimmt ein Kollege oder eine Kollegin in der Kanzlei.
- Steuerberaterinnen und Steuerberater kennen alle Möglichkeiten, über Gehaltsextras für Mitarbeiter Steuern zu sparen.
Sie möchten trotzdem Löhne selbst abrechnen?
Dann herzlich willkommen bei DATEV. Denn natürlich ist es möglich, die Lohnbuchführung auch als Einsteiger selbst zu erledigen. Auch die besten Payroll-Profis haben irgendwann einmal angefangen. Mit unserer Unterstützung gelingt es, denn wir haben die passende, professionelle Software und, mindestens genauso wichtig, ein ausgefeiltes Aus- und Weiterbildungsprogramm für Sie.
Mit unserer Lohn-Software können Sie die Löhne und Gehälter beliebig vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abrechnen, auch dann, wenn Ihr Unternehmen einer besonderen Branche angehört. Wir haben für Sie die passende Lösung.
Ihre Investition:
- Die Payroll Software in der comfort Variante für einen Nutzer kostet je nach Mitarbeiterzahl monatlich ab 25,40 Euro*
- Die passende Einführungsschulung, bestehend aus einer 4-tägigen Basisschulung "Lohnabrechnung verstehen" und einer 4-tägigen Programmschulung kostet pro Person insgesamt ca. 1.880,00 Euro*
- Es fallen einmalige Einrichtungskosten für die Software von mindestens 1.450,00 Euro pro Tag an. Optional kann eine Vor-Ort-Tagespauschale in Höhe von 250 Euro anfallen (wird nach Aufwand berechnet)*
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer
Das sagen unsere Kunden
-
Wir sind Techniker, Baristi, Kaffeesommeliers, Berater und Röster. Keine Lohnspezialisten. Hier vertrauen wir voll und ganz unserer Steuerkanzlei und DATEV!
Stefan Hutzler
BrühHaus
Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über Ihre neue Lohn- und Gehaltsabrechnungs-Software.
Warum Sie einen Steuerberater brauchen
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie haben noch keinen Steuerberater? Dann nutzen Sie unsere SmartExperts-Suche. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt.