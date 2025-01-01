Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Entgeltwerte, Stundenentgelte und Stufenlaufzeiten können in den Tabellen angelegt und passend zum eigenen Tarif bzw. zur eigenen Betriebsvereinbarung gepflegt werden. Auf Mitarbeiterebene lässt sich die jeweilige Gruppe bzw. Stufe zuordnen. Anhand der zugeordneten Tarifgruppe ermittelt das Programm das jeweilige Gehalt der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters.
Mehr erfahren
Durch die Funktion der Stufenlaufzeiten kann zudem definiert werden, nach welcher Zeit ein Mitarbeiter in eine höhere Entgeltstufe aufsteigt. Die Höherstufung erfolgt dann automatisch.
Auch Entgeltkomponenten wie monatliche Zulagen und Sonderzahlungen lassen sich automatisiert abbilden. Außerdem können Zeitzuschläge, wie Feiertagsarbeit oder Nachtzuschläge, in Kombination mit Entgelttabellen angelegt und abgerechnet werden.
Voraussetzung für die Nutzung ist der Einsatz der DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung comfort.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Monatliche Zulagen
Monatliche Zulagen werden auf übergeordneter Unternehmensebene angelegt und dem jeweiligen Mitarbeiter auf Personaldatenebene zugeordnet. Auch Kürzungen infolge von Teilzeit lassen sich berücksichtigen.
Durch die Zuordnung auf Unternehmensebene muss die Zulage nur einmal definiert werden. Sie lässt sich dann mehreren Mitarbeitenden zuweisen. Änderungen werden automatisch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen.
Sonderzahlungen
Sonderzahlungen werden ebenfalls in den Unternehmerdaten erfasst.
Um individuell den eigenen Tarif abbilden zu können, werden vier Auswahlvarianten angeboten:
- Einheitlicher Betrag
- Sonderzahlung gestaffelt nach Gruppen
- Sonderzahlung gestaffelt nach Stufen
- Sonderzahlung gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit
Sonderzahlungen lassen sich als fixe Beträge und als prozentuale Sonderzahlungen definieren.
Anders als bei den Zulagen werden Sonderzahlungen automatisch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigt. Abweichungen, wie eine Aussetzung der Sonderzahlungen oder eine Berechnung trotz Austritts, können auf Personaldatenebene erfasst werden.
Entgelttabellen
Über Entgelttabellen können Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefüge gesteuert werden. Durch die zugrundeliegende Automatisierung wird manueller Aufwand reduziert.
Häufige Fragen unserer Kunden
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Bietet DATEV Schulungen für die Lohnabrechnung an? Insbesondere auch Schulungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, wir bieten ein umfassendes Schulungsangebot für Neuanwenderinnen und Neuanwender sowie erfahrene Mitarbeitende. Es erstreckt sich von der Neuanwenderausbildung über Schulungen bis hin zu gesetzlichen Updates und weiteren Themen. DATEV bietet mehrere Schulungsformate an. Die Standardseminare finden in Präsenz vor Ort, als Dialogseminare online oder in Form von Lernvideos auf Abruf statt. Sie können unsere Referentinnen und Referenten auch individuell beauftragen und die Schulung individuell auf Sie zugeschnitten in Ihrem Unternehmen (vor Ort oder online) durchführen.
Gibt es Voraussetzungen für die Nutzung?
Die Voraussetzung für die Nutzung der Funktion Flexible Tarifunterstützung ist der Einsatz von DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung comfort.
Haben Sie Interesse?
Kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie, individuelle Erstberatung, Preisberechnung oder Produktpräsentation.