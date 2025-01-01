Durch die Funktion der Stufenlaufzeiten kann zudem definiert werden, nach welcher Zeit ein Mitarbeiter in eine höhere Entgeltstufe aufsteigt. Die Höherstufung erfolgt dann automatisch.

Auch Entgeltkomponenten wie monatliche Zulagen und Sonderzahlungen lassen sich automatisiert abbilden. Außerdem können Zeitzuschläge, wie Feiertagsarbeit oder Nachtzuschläge, in Kombination mit Entgelttabellen angelegt und abgerechnet werden.

Voraussetzung für die Nutzung ist der Einsatz der DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung comfort.