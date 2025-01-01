Highlights
- Dokumente rechtssicher unterzeichnen mit der qualifizierten Signatur
- Mit geeigneter SmartCard: Einzel- und Stapelsignaturen erstellen und prüfen
- Außerhalb der DATEV-Umgebung nutzbar, auch in virtuellen Umgebungen
- Kein Upload des Dokumentes erforderlich – das Dokument verbleibt in Ihrer IT-Landschaft
- Unterstützt alle standardisierten Signaturformate, wie PAdES, CAdES, XAdES
Weitere Funktionen
- Dokumentzeitstempel erstellen, um Authentizität und Bestehen des Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestätigen
- PDF-Dokumente/-Formulare mit unsichtbarer und/oder sichtbarer Signatur
- Zuverlässig prüfen, ob elektronische Signaturen korrekt sind und mit Hilfe gültiger Zertifikate erstellt wurden
- Prüfprotokoll erstellen mit einstellbarem Detaillierungsgrad
- Arbeiten mit PDF-Formularen: PDF-Formulare öffnen und anzeigen, enthaltene Formularfelder ausfüllen und ändern, PDF-Formulare inkl. der Feldinhalte lokal speichern und ausdrucken
- Seiten im PDF-Dokument drehen, Seiten entfernen und leere Seiten einfügen
Sign Live! CC DATEV Edition ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Dokumentenmanagement
Allgemein
Mit DATEVconnect Dokumentenmanagement können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV DMS ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Dokumentenmanagement als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect
- Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Schnittstelle
Sign Live! CC signature batch kann in die DATEV-Programme DATEV Bilanzbericht, DATEV Abschlussprüfung und DATEV Konsolidierung integriert werden.
Ausführliche Informationen zur Schnittstelle und den Möglichkeiten zur Datenübergabe sind beim Anbieter erhältlich.
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
