Bilanzbericht compact
- Einfach und rechtssicher anlegen: Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
- Wichtige Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben
Inhalte
Beschreibung
Anhang oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) rechtssicher anlegen und rationell mit allen wichtigen Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben.
Mit Bilanzbericht compact legen Sie mit Hilfe eines Programmassistenten Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder für die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an. Der vorgeschriebene Mindestumfang lässt sich über verständliche Ja-Nein bzw. über Auswahl-Fragen ermitteln und rechtlich korrekt darstellen. Außerdem drucken Sie alle wichtigen Jahresabschlussauswertungen mit Anhang in einheitlichem Layout aus. Selbstverständlich mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, einheitlicher Kopf- und Fußzeile sowie mit fortlaufender Seitennummerierung.
Leistungen
Assistentengestützte Erstellung von Anhängen und Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
Rechtssicherheit: Sie beantworten einfache Ja- Nein bzw. Auswahl-Fragen und ermitteln dadurch den rechtlich notwendigen Mindestumfang der Anhangangaben nach dem BilRUG oder den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG).
Zeitersparnis: Den Assistent zur Offenlegung von Jahresabschlüssen in Kanzlei-Rechnungswesen rufen Sie direkt aus dem Anhang auf und führen so die Offenlegung mit Anhang bzw. die Hinterlegung mit den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) in einem Arbeitsgang durch.
Druckfertige Jahresabschlussauswertungen
Einheitliches Layout: Stellen Sie alle wichtigen Jahresabschlussauswertungen mit Anhang in einem Dokument zum Ausdrucken zusammen - stets mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie mit einheitlichen Kopfzeilen mit fortlaufender Seitennummerierung.
Jederzeit aktuelles Zahlenmaterial: Durch den direkten Zugriff des Programms auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung haben Sie stets aktuelle Werte - auch nach Umbuchungen.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Produktvergleich
|Funktion
|Abschlussprüfung compact
|Bilanzbericht comfort
|Bilanzbericht classic
|Bilanzbericht compact
Überblick Bilanzbericht
|
Dokumentvorlagen Land- und Forstwirtschaft nach BStBK 4/2010 und IDW S7 für BMEL-Jahresabschlüsse sowie Branchenlösung Verein nach BStBK 4/2010
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Erstellungsberichte nach IDW S7 mit Dokumentvorlage fertigen
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit Dokumentvorlage fertigen
|✓
|✓
|✓
|✗
|
Anhang zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
|✓
|✓
|✓
|✓
|
Prüfungsberichte
|✓
|✗
|✗
|✗
|
Analysewerkzeuge und Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilung
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Vorlagensystem mit Berechnungshilfen zur Dokumentation der Jahresabschlusserstellung
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Englische Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder nach IDW S7 sowie Anhang oder Angaben unter der Bilanz in Englisch
|✓
|✓
|✗
|✗
|
Grafiken und Kalkulationstabellen
|✓
|✓
|✓
|✗
|
Kanzlei-Dokumentvorlagen für Erstellungsbericht, Anhang und Jahresabschlusspaket erstellen
|✓
|✓
|✓
|✗
|
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, fortlaufender Seitennummerierung drucken
|✓
|✓
|✓
|✓