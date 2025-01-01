Anhang oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) rechtssicher anlegen und rationell mit allen wichtigen Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben.

Mit Bilanzbericht compact legen Sie mit Hilfe eines Programmassistenten Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder für die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an. Der vorgeschriebene Mindestumfang lässt sich über verständliche Ja-Nein bzw. über Auswahl-Fragen ermitteln und rechtlich korrekt darstellen. Außerdem drucken Sie alle wichtigen Jahresabschlussauswertungen mit Anhang in einheitlichem Layout aus. Selbstverständlich mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, einheitlicher Kopf- und Fußzeile sowie mit fortlaufender Seitennummerierung.