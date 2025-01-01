Art.-Nr. 41589 |
Bilanzbericht compact

  • Einfach und rechtssicher anlegen: Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
  • Wichtige Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben
Inhalte

Beschreibung

Anhang oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) rechtssicher anlegen und rationell mit allen wichtigen Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben.

Mit Bilanzbericht compact legen Sie mit Hilfe eines Programmassistenten Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder für die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an. Der vorgeschriebene Mindestumfang lässt sich über verständliche Ja-Nein bzw. über Auswahl-Fragen ermitteln und rechtlich korrekt darstellen. Außerdem drucken Sie alle wichtigen Jahresabschlussauswertungen mit Anhang in einheitlichem Layout aus. Selbstverständlich mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, einheitlicher Kopf- und Fußzeile sowie mit fortlaufender Seitennummerierung.

Leistungen

  • Assistentengestützte Erstellung von Anhängen und Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)

    • Rechtssicherheit: Sie beantworten einfache Ja- Nein bzw. Auswahl-Fragen und ermitteln dadurch den rechtlich notwendigen Mindestumfang der Anhangangaben nach dem BilRUG oder den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG).

    • Zeitersparnis: Den Assistent zur Offenlegung von Jahresabschlüssen in Kanzlei-Rechnungswesen rufen Sie direkt aus dem Anhang auf und führen so die Offenlegung mit Anhang bzw. die Hinterlegung mit den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) in einem Arbeitsgang durch.

  • Druckfertige Jahresabschlussauswertungen

    • Einheitliches Layout: Stellen Sie alle wichtigen Jahresabschlussauswertungen mit Anhang in einem Dokument zum Ausdrucken zusammen - stets mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie mit einheitlichen Kopfzeilen mit fortlaufender Seitennummerierung.

    • Jederzeit aktuelles Zahlenmaterial: Durch den direkten Zugriff des Programms auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung haben Sie stets aktuelle Werte - auch nach Umbuchungen.

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Abschlussprüfung compact  Bilanzbericht comfort   Bilanzbericht classic   Bilanzbericht compact
Überblick Bilanzbericht
       
Dokumentvorlagen Land- und Forstwirtschaft nach BStBK 4/2010 und IDW S7 für BMEL-Jahresabschlüsse sowie Branchenlösung Verein nach BStBK 4/2010
      
Erstellungsberichte nach IDW S7 mit Dokumentvorlage fertigen
      
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit Dokumentvorlage fertigen
      
Anhang zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
      
Prüfungsberichte
      
Analysewerkzeuge und Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilung
      
Vorlagensystem mit Berechnungshilfen zur Dokumentation der Jahresabschlusserstellung
      
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
      
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
      
Englische Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder nach IDW S7 sowie Anhang oder Angaben unter der Bilanz in Englisch
      
Grafiken und Kalkulationstabellen
      
Kanzlei-Dokumentvorlagen für Erstellungsbericht, Anhang und Jahresabschlusspaket erstellen
      
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, fortlaufender Seitennummerierung drucken
      

Preise

