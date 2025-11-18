Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
- Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
- Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.
Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz.
Themen
Stammdaten und deren Bedeutung
Arbeiten mit Bereichen
Auswahl Auswertungsschema
Jahresabschluss entwickeln
Abschlussbuchungen erfassen
Programmfunktionen kennenlernen und nutzen
Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten
Ermittlung der GewSt-/KSt-Rückstellung und automatische Verbuchung in Verbindung mit den Unternehmensteuerprogrammen
Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter
Neuanwender der Jahresabschlusserstellung
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
