Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.

Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz.