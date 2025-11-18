Art.-Nr. 78978 |
Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Starten Sie sicher in den Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen!
  • Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
  • Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.

Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz.

Themen

  • Stammdaten und deren Bedeutung

    • Arbeiten mit Bereichen

    • Auswahl Auswertungsschema

  • Jahresabschluss entwickeln

    • Abschlussbuchungen erfassen

    • Programmfunktionen kennenlernen und nutzen

  • Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten

  • Ermittlung der GewSt-/KSt-Rückstellung und automatische Verbuchung in Verbindung mit den Unternehmensteuerprogrammen

  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter

  • Neuanwender der Jahresabschlusserstellung

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung

  • Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
48159 Münster Dorpatweg 10
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
28217 Bremen Am Kaffee-Quartier 3
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

