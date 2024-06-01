In zwei Lernvideo-Modulen entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.

Modul 1: Jahresabschluss entwickeln

Modul 2: Jahresabschluss ausgegeben

Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.