Lernvideopaket: Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Starten Sie sicher in den Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen!
  • Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
  • Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Einmalig
261,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 5,5 Std.
Stand 06/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

In zwei Lernvideo-Modulen entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.

  • Modul 1: Jahresabschluss entwickeln

  • Modul 2: Jahresabschluss ausgegeben

Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

Modul 1: Jahresabschluss entwickeln

  • Stammdaten und deren Bedeutung

  • Arbeiten mit Bereichen

  • Auswahl Auswertungsschema

  • Abschlussbuchungen erfassen

  • Programmfunktionen kennenlernen und nutzen

  • Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten

Modul 2: Jahresabschluss ausgeben

  • Berechnung von Steuerrückstellungen

  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen

  • Abschließende Tätigkeiten

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

  • Neuanwender der Jahresabschlussererstellung

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung

  • Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise" zum Download.

Preise

