Lernvideopaket: Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
- Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
- Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In zwei Lernvideo-Modulen entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.
Modul 1: Jahresabschluss entwickeln
Modul 2: Jahresabschluss ausgegeben
Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Modul 1: Jahresabschluss entwickeln
Stammdaten und deren Bedeutung
Arbeiten mit Bereichen
Auswahl Auswertungsschema
Abschlussbuchungen erfassen
Programmfunktionen kennenlernen und nutzen
Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten
Modul 2: Jahresabschluss ausgeben
Berechnung von Steuerrückstellungen
Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Abschließende Tätigkeiten
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Neuanwender der Jahresabschlussererstellung
Fachliche Voraussetzungen
Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.