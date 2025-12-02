Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
- Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
- Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.
Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz
Themen
Stammdaten und deren Bedeutung
Arbeiten mit Bereichen
Auswahl Auswertungsschema
Jahresabschluss entwickeln
Abschlussbuchungen erfassen
Programmfunktionen kennenlernen und nutzen
Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten
Ermittlung der GewSt-/KSt-Rückstellung und automatische Verbuchung in Verbindung mit den Unternehmensteuerprogrammen
Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen
Details
Teilnehmerkreis
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Neuanwender der Jahresabschlussererstellung
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
- Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.