Lernvideo (Vortrag)
Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung

Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Starten Sie sicher in den Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen!
  • Entwickeln von Bilanz, GuV und Anlagenspiegel auf Basis von Kontenzwecken
  • Arbeiten mit verschiedenen Rechnungslegungszwecken, um parallel eine Handels- und Steuerbilanz zu erstellen
  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertung
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.

Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz

Themen

  • Stammdaten und deren Bedeutung

    • Arbeiten mit Bereichen

    • Auswahl Auswertungsschema

  • Jahresabschluss entwickeln

    • Abschlussbuchungen erfassen

    • Programmfunktionen kennenlernen und nutzen

  • Anlage- und Umlaufvermögen bearbeiten

  • Ermittlung der GewSt-/KSt-Rückstellung und automatische Verbuchung in Verbindung mit den Unternehmensteuerprogrammen

  • Aufbereitung und Ausgabe der Jahresabschlussauswertungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Neuanwender der Jahresabschlussererstellung
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Kenntnisse in der Jahresabschlusserstellung
  • Sicherer Umgang mit der DATEV-Buchungslogik

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen.

Referent

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 20.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 28.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 13.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 28.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 23.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 19.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 05.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 15.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

