Sie lernen neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.

In diesem Seminar legen die Teilnehmer die Schwerpunkte aus nachfolgenden Themen fest. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Durch den Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern können Sie Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Prozesse optimieren.