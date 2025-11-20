Art.-Nr. 77962 |
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps zur Jahresabschlusserstellung

Lernen Sie neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.
  • Individuelle Gestaltung durch die Verwendung von Kontenzwecken
  • Unterstützungsmöglichkeiten bei Personengesellschaften
  • Arbeiten mit der Finanzanalyse und weiteren Schnittstellen
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.

In diesem Seminar legen die Teilnehmer die Schwerpunkte aus nachfolgenden Themen fest. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Durch den Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern können Sie Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Prozesse optimieren.

Themen

  • Stammdaten

    • Einstellungen in den Stammdaten

    • Nutzung von Kontenzwecken

    • Abweichungen zwischen Handels- und Steuerrecht

  • Tipps zum Anlagevermögen

    • Dokumentation bewertungsrelevanter Sachverhalte

    • Vereinfachte und automatisierte Überwachung der § 7g-Sachverhalte inkl. Sonderabschreibung

    • Einstellungen zur automatisierten Zugangsbewertung von Wirtschaftsgütern

    • Übertrag/Import von Inventaren

  • Tipps zum Umlaufvermögen

    • Fremdwährungssachverhalte

  • Tipps zum Fremdkapital

    • Abbildung von Annuitätendarlehen

    • Bestehende Darlehen einbinden

    • Restlaufzeiten ermitteln und buchen

    • Verzinsung von Gesellschafter-Verrechnungskonten

  • Tipps zur Layoutgestaltung von Auswertungen

  • Tipps zu Personengesellschaften

    • Erfassungsunterstützung in den Abschlussbuchungen

    • Ergebnisverwendungsassistent

  • Liquidationsbilanzen

Bitte beachten Sie:

Nicht alle Themen können behandelt werden. Themen, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden.

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen im Bereich der Jahresabschlusserstellung

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Erstellung von Jahresabschlüssen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

