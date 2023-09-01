Art.-Nr. 77962 |
Lernvideo (Vortrag)
Art.-Nr. 78102 |
Präsenzseminar mit Übung

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen -Tipps zur Jahresabschlusserstellung

Lernen Sie neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.
  • Individuelle Gestaltung durch die Verwendung von Kontenzwecken und die Bearbeitung der Postengliederung
  • Arbeiten mit der Finanzanalyse
  • Tipps zur Bearbeitung des Anlagevermögens
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 3 Std.
Stand 09/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.

Im Seminar zeigen wir Ihnen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.

Themen

  • Stammdaten

    • Einstellungen in den Stammdaten

    • Nutzung von Kontenzwecken

    • Abweichungen zwischen Handels- und Steuerrecht

  • Tipps zum Anlagevermögen

    • Dokumentation bewertungsrelevanter Sachverhalte

    • Vereinfachte und automatisierte Überwachung der § 7g-Sachverhalte inkl. Sonderabschreibung

    • Einstellungen zur automatisierten Zugangsbewertung von Wirtschaftsgütern

    • Übertrag/Import von Inventaren

  • Tipps zum Umlaufvermögen

    • Dokumentation bewertungsrelevanter Sachverhalte

    • Fremdwährungssachverhalte

  • Tipps zum Fremdkapital

    • Abbildung von Annuitätendarlehen

    • Bestehende Darlehen einbinden

    • Restlaufzeiten ermitteln und buchen

    • Verzinsung von Gesellschafter-Verrechnungskonten

  • Tipps zur individuellen Gestaltung von Jahresabschlüssen

  • Tipps zu Personengesellschaften

    • Erfassungsunterstützung in den Abschlussbuchungen

    • Ergebnisverwendungsassistent

  • Liquidationsbilanzen

Details

Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen im Bereich der Jahresabschlusserstellung

Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Erstellung von Jahresabschlüssen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Thomas Boguth

Thomas Boguth

Dipl.-Kaufmann (FH), Mitarbeiter der DATEV eG

Rechnungswesen, Berichtsschreibung, Steuern

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77962 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen -Tipps zur Jahresabschlusserstellung

Lernen Sie neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen