DATEV Kanzlei-Rechnungswesen -Tipps zur Jahresabschlusserstellung
- Individuelle Gestaltung durch die Verwendung von Kontenzwecken und die Bearbeitung der Postengliederung
- Arbeiten mit der Finanzanalyse
- Tipps zur Bearbeitung des Anlagevermögens
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen neue Möglichkeiten kennen, um DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für Ihre Mandanten effektiv einzusetzen.
Im Seminar zeigen wir Ihnen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
Themen
-
Stammdaten
-
Einstellungen in den Stammdaten
-
Nutzung von Kontenzwecken
-
Abweichungen zwischen Handels- und Steuerrecht
-
-
Tipps zum Anlagevermögen
-
Dokumentation bewertungsrelevanter Sachverhalte
-
Vereinfachte und automatisierte Überwachung der § 7g-Sachverhalte inkl. Sonderabschreibung
-
Einstellungen zur automatisierten Zugangsbewertung von Wirtschaftsgütern
-
Übertrag/Import von Inventaren
-
-
Tipps zum Umlaufvermögen
-
Dokumentation bewertungsrelevanter Sachverhalte
-
Fremdwährungssachverhalte
-
-
Tipps zum Fremdkapital
-
Abbildung von Annuitätendarlehen
-
Bestehende Darlehen einbinden
-
Restlaufzeiten ermitteln und buchen
-
Verzinsung von Gesellschafter-Verrechnungskonten
-
-
Tipps zur individuellen Gestaltung von Jahresabschlüssen
-
Tipps zu Personengesellschaften
-
Erfassungsunterstützung in den Abschlussbuchungen
-
Ergebnisverwendungsassistent
-
-
Liquidationsbilanzen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen im Bereich der Jahresabschlusserstellung
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Erstellung von Jahresabschlüssen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Thomas Boguth
Dipl.-Kaufmann (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Rechnungswesen, Berichtsschreibung, Steuern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.