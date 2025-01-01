Konsolidierung
- Als Unternehmensgruppe mit Niederlassungen, Filialen oder Tochterunternehmen konsolidierte Abschlüsse erstellen
- Zusammenführung einzelner Unternehmensabschlüsse mit unterschiedlichen Währungen möglich
- Alle Prozesse einer Konsolidierung abbilden – monatlich oder quartalweise
Inhalte
Beschreibung
DATEV Konsolidierung unterstützt Unternehmer umfassend bei unternehmerischen Entscheidungen
Mit der DATEV-Lösung sind neben der standardmäßigen Vollkonsolidierung von Einzelabschlüssen auch Quotenkonsolidierungen sowie Konsolidierungen mehrstufiger Unternehmensstrukturen möglich. Dabei werden alle Prozesse einer Konsolidierung abgebildet.
Mit dem konsolidierten Gruppenabschluss, der einzelne Abschlüsse der zugehörigen Unternehmen miteinbezieht, erkennen Sie zeitnah die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage Ihres Unternehmens. Interne Geschäfte und finanzielle Verflechtungen sind herausgerechnet, sprich konsolidiert. Sie haben jederzeit Ihre Unternehmenszahlen im Blick.
DATEV Konsolidierung ist die richtige Lösung für Sie!
Leistungen
Abschlussdaten der Einzeltöchter zur Verfügung stellen
Import der Abschlussdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen, Summen- und Saldenlisten von Fremdanbietern und Direkterfassung der Postenwerte
Erstellung der Summenbilanz durch die Überleitung der einzelnen Jahresabschlüsse per Drag & Drop auf ein zentrales Gliederungsschema
Konsolidierung durchführen
Eliminierung von internen Geschäftsvorfällen durch Kapital-, Schulden-, Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie Zwischenergebniseliminierung
Zusammenführung unterschiedlicher Rechtsformen sowie unterschiedlicher Währungen in Einzelabschlüssen zu einem Summenabschluss
Split-Buchungen und Meldungen
Automatische Buchung von Meldungen auf Basis von z.B. Schwellenwerten
Report erstellen
Dokumentation der Ergebnisse aus einer Standardvorlage oder in einem individualisierbaren Bericht
Aufbereitung spezieller Auswertungen für unterschiedliche Perioden
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.