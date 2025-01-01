DATEV Konsolidierung unterstützt Unternehmer umfassend bei unternehmerischen Entscheidungen

Mit der DATEV-Lösung sind neben der standardmäßigen Vollkonsolidierung von Einzelabschlüssen auch Quotenkonsolidierungen sowie Konsolidierungen mehrstufiger Unternehmensstrukturen möglich. Dabei werden alle Prozesse einer Konsolidierung abgebildet.

Mit dem konsolidierten Gruppenabschluss, der einzelne Abschlüsse der zugehörigen Unternehmen miteinbezieht, erkennen Sie zeitnah die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage Ihres Unternehmens. Interne Geschäfte und finanzielle Verflechtungen sind herausgerechnet, sprich konsolidiert. Sie haben jederzeit Ihre Unternehmenszahlen im Blick.

DATEV Konsolidierung ist die richtige Lösung für Sie!