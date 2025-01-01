Konsolidierung für Kanzleien: Beratung online
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online:
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Konsolidierung? Wir beraten Sie online_._
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anpassung von individuellem Zahlenwerk an Standard-Elemente (z. B Eigenkapitalspiegel und Segmentberichtserstattung)
-
Dokumentgestaltung und Layout
-
Einstiegsschulung für Teilbereiche des Programms
-
Individuelle Überleitungs- und Zuordnungstabellen: Einrichtung und Pflege von Konzerntabellen
-
Individuelle Schlüsselung von z. B. Kalkulationstabellen, Grafiken und Strukturelementen
-
E-Bilanz-Kontenüberleitung in Konsolidierung / AP Konsolidierung
-
Konzern Kanzlei-Dokumentvorlagen pflegen
-
Konzernberichte gestalten und schreiben
-
PowerPivot-Funktion iVm Ms-Excel: Einrichtung und Support
-
Strukturelement an das individuelle Zahlenwerk anpassen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Kommunale Einrichtigungen/Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsassistenten
Preise
Konsolidierung für Kanzleien: Beratung online
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: