Ganztagsberatung vor Ort
Konsolidierung von Abschlüssen: Beratung vor Ort

Einführung und effiziente Anwendung der Lösung zur Konsolidierung zur Erstellung von Jahres-, Perioden- und Gruppenabschlüssen – wir beraten Sie gerne.
  • Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Abgestimmt auf Ihre Prozesse
  • Einführung bis Optimierung der Prozesse
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen spezifische Konzepte und Lösungen zum effizienten Einsatz der DATEV-Lösung zur Konsolidierung.

Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Leistungsumfang der Lösung DATEV Konsolidierung. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei der fachlichen Umsetzung im Rahmen einer Konsolidierung.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

Einsatzszenarien:

  • Erstellung konsolidierten Jahresabschlusses (auch für Perioden: monatlich, Quartal, Halbjahr)

  • Erstellung Pflichtkonzern

  • Nachbildung eines zu prüfenden Konzernabschlusses durch den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer

  • Freiwillige Konsolidierung/Gruppenabschluss, z.B. für Banken und Manangement

  • Kommunaler Gesamtabschluss

  • Konsolidierung von Filialen/Niederlassungen zu einem Perioden-/Jahresabschluss

Überblick zum:

  • Funktions-/Leistungsumfang von DATEV Konsolidierung

    • Datenimport

    • Bewertungsanpassungen (HB II)

    • Neubewertungsmethode (HB III)

    • Anlage des Konsolidierungsbestandes/Summenabschluss

    • Konsolidierungsmaßnahmen

    • Reporting und Auswertungen

  • Aufzeigen von Synergien wenn DATEV Abschlussprüfung im Einsatz ist

  • Aufzeigen möglicher Arbeitsteilung zwischen Kanzleien und Unternehmen/Mandanten

  • DATEV-Dienstleistung Konsolidierung: temporäre fachliche Begleitung

Je nach Anwendungsgrad in der Kanzlei reicht die Beratung von – Einstiegs- und Konzeptionsberatung inkl. Grundlagenwissen bis Aufbau-/Spezialwissen und Prozessoptimierung. Sprechen Sie uns an.

Details

Teilnehmerkreis

  • Steuerberater, Sachbearbeiter Jahresabschluss/Finanzbuchführung

  • Kämmerer von Kommunen

  • Leiter Rechnungswesen von Unternehmen die in Eigenregie einen konsolidierten Abschluss erstellen

Preise

