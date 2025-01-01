Konsolidierung von Abschlüssen: Beratung vor Ort

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen spezifische Konzepte und Lösungen zum effizienten Einsatz der DATEV-Lösung zur Konsolidierung.

Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Leistungsumfang der Lösung DATEV Konsolidierung. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei der fachlichen Umsetzung im Rahmen einer Konsolidierung.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.