Konsolidierung von Abschlüssen: Beratung vor Ort
- Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
- Abgestimmt auf Ihre Prozesse
- Einführung bis Optimierung der Prozesse
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen spezifische Konzepte und Lösungen zum effizienten Einsatz der DATEV-Lösung zur Konsolidierung.
Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Leistungsumfang der Lösung DATEV Konsolidierung. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei der fachlichen Umsetzung im Rahmen einer Konsolidierung.
In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.
Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
Einsatzszenarien:
Erstellung konsolidierten Jahresabschlusses (auch für Perioden: monatlich, Quartal, Halbjahr)
Erstellung Pflichtkonzern
Nachbildung eines zu prüfenden Konzernabschlusses durch den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer
Freiwillige Konsolidierung/Gruppenabschluss, z.B. für Banken und Manangement
Kommunaler Gesamtabschluss
Konsolidierung von Filialen/Niederlassungen zu einem Perioden-/Jahresabschluss
Überblick zum:
Funktions-/Leistungsumfang von DATEV Konsolidierung
Datenimport
Bewertungsanpassungen (HB II)
Neubewertungsmethode (HB III)
Anlage des Konsolidierungsbestandes/Summenabschluss
Konsolidierungsmaßnahmen
Reporting und Auswertungen
Aufzeigen von Synergien wenn DATEV Abschlussprüfung im Einsatz ist
Aufzeigen möglicher Arbeitsteilung zwischen Kanzleien und Unternehmen/Mandanten
DATEV-Dienstleistung Konsolidierung: temporäre fachliche Begleitung
Je nach Anwendungsgrad in der Kanzlei reicht die Beratung von – Einstiegs- und Konzeptionsberatung inkl. Grundlagenwissen bis Aufbau-/Spezialwissen und Prozessoptimierung. Sprechen Sie uns an.
Details
Teilnehmerkreis
Steuerberater, Sachbearbeiter Jahresabschluss/Finanzbuchführung
Kämmerer von Kommunen
Leiter Rechnungswesen von Unternehmen die in Eigenregie einen konsolidierten Abschluss erstellen