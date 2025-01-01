Konsolidierung für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Konsolidierung? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen:
- Anpassungen von individuellem Zahlenwerk an Standard-Elemente (z.B. Eigenkapitalspiegel und Segmentberichterstattung)
- Dokumentgestaltung und Layout
- Einstiegsschulung für Teilbereiche des Programms
- Individuelle Schlüsselung von z.B. Kalkulationstabellen, Grafiken und Strukturelementen
- E-Bilanz-Kontenüberleitung in Konsolidierung / AP Konsolidierung
- Konzern Kanzlei-Dokumentenvorlagen pflegen
- Konzernberichte gestalten und schreiben
- PowerPivot-Funktion iVm Ms-Excel: Einrichtung und Support
- Strukturelement an das individuelles Zahlenwerk anpassen
Preise
