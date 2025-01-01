Art.-Nr. 70893 | Präsenzseminar mit Übung

Konsolidierung in der Praxis

Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung.
  • Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung
  • Übungen am PC
  • Vom Import der Einzelabschlüsse zum Aufbereiten der Ergebnisse in Berichtsform
Einmalig
482,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung

Die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung unterstützen Sie bei der Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse - von der Zusammenführung der Einzelabschlüsse über die Eliminierung konzerninterner Geschäfte und finanzieller Verflechtungen bis hin zur Nutzung spezieller Dokumentvorlagen für Auswertungen und Berichte. Nutzen Sie den Workshop und machen Sie sich für Ihren nächsten Konsolidierungsfall fit!

An Ihrem eigenen Schulungsrechner bearbeiten Sie an zwei Tagen einen vollständigen Konsolidierungsfall und erfahren dabei, welche Vorteile die Softwareunterstützung bietet.

Themen

  • Importieren und Erfassen von Einzelabschlüssen

  • Aufstellen eines HB II/HB III-Abschlusses pro Einzelabschluss

  • Zusammenführen der Einzelabschlüsse zum Summenabschluss

  • Durchführen von Konsolidierungsmaßnahmen zur Eliminierung interner Verflechtungen

  • Erstellen eines konsolidierten Jahresabschlusses

  • Aufbereiten der Ergebnisse in Berichtsform

  • Theoretische Grundlagen der Konzernabschlusserstellung

Details

Teilnehmerkreis

  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Mitarbeiter sowie Fachkräfte des Rechnungswesens, die sich Konsolidierungskenntnisse aneignen möchten
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Buchhaltungs-/Jahresabschlusskenntnisse

Referent

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 70893 | Präsenzseminar mit Übung

Konsolidierung in der Praxis

Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung.
Einmalig
482,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online