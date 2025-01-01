Konsolidierung in der Praxis

Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung

Die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung unterstützen Sie bei der Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse - von der Zusammenführung der Einzelabschlüsse über die Eliminierung konzerninterner Geschäfte und finanzieller Verflechtungen bis hin zur Nutzung spezieller Dokumentvorlagen für Auswertungen und Berichte. Nutzen Sie den Workshop und machen Sie sich für Ihren nächsten Konsolidierungsfall fit!

An Ihrem eigenen Schulungsrechner bearbeiten Sie an zwei Tagen einen vollständigen Konsolidierungsfall und erfahren dabei, welche Vorteile die Softwareunterstützung bietet.