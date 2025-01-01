Konsolidierung in der Praxis
- Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung
- Übungen am PC
- Vom Import der Einzelabschlüsse zum Aufbereiten der Ergebnisse in Berichtsform
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung
Die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung unterstützen Sie bei der Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse - von der Zusammenführung der Einzelabschlüsse über die Eliminierung konzerninterner Geschäfte und finanzieller Verflechtungen bis hin zur Nutzung spezieller Dokumentvorlagen für Auswertungen und Berichte. Nutzen Sie den Workshop und machen Sie sich für Ihren nächsten Konsolidierungsfall fit!
An Ihrem eigenen Schulungsrechner bearbeiten Sie an zwei Tagen einen vollständigen Konsolidierungsfall und erfahren dabei, welche Vorteile die Softwareunterstützung bietet.
Themen
-
Importieren und Erfassen von Einzelabschlüssen
-
Aufstellen eines HB II/HB III-Abschlusses pro Einzelabschluss
-
Zusammenführen der Einzelabschlüsse zum Summenabschluss
-
Durchführen von Konsolidierungsmaßnahmen zur Eliminierung interner Verflechtungen
-
Erstellen eines konsolidierten Jahresabschlusses
-
Aufbereiten der Ergebnisse in Berichtsform
-
Theoretische Grundlagen der Konzernabschlusserstellung
Details
Teilnehmerkreis
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Mitarbeiter sowie Fachkräfte des Rechnungswesens, die sich Konsolidierungskenntnisse aneignen möchten
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Buchhaltungs-/Jahresabschlusskenntnisse
Referent
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.