Abschlussprüfung Konsolidierung
- Standardisierte Vollkonsolidierungen sowie Quoten- und Konsolidierungen mehrstufiger Unternehmensstrukturen möglich
- Alle Prozesse einer Konsolidierung abbilden – monatlich oder quartalweise
- Zusammenführung einzelner Unternehmensabschlüsse mit unterschiedlichen Währungen möglich
Inhalte
Beschreibung
DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung unterstützt die unterjährige bzw. jährliche Konsolidierung von Abschlüssen und Gruppenabschlüssen.
Betreuen Sie Unternehmensgruppen mit Niederlassungen, Filialen oder Tochterunternehmen?
Wenn ja, schaffen Sie eine Win-Win-Situation und erstellen Sie jährlich bzw. unterjährig konsolidierte Abschlüsse. Durch das Dienstleistungsangebot Ihrer Kanzlei erhält Ihr Mandant seinen konsolidierten Gesamtabschluss und somit Zugriff auf aktuelle Unternehmenszahlen. Sie festigen Ihr Image als kompetenter Ansprechpartner und legen die Basis für weitere Beratungen fest.
Die Unternehmen erkennen die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage. Interne Geschäfte und finanzielle Verflechtungen sind herausgerechnet, sprich konsolidiert. Das Management weiß jederzeit, wo es im Betrieb gut läuft und wo es weniger gut läuft und kann aufgrund Ihrer Dienstleistung rechtzeitig gegensteuern.
Leistungen
Abschlussdaten der Einzeltöchter zur Verfügung stellen
- Import der Abschlussdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen, Summen- und Saldenlisten von Fremdanbietern und Direkterfassung der Postenwerte
- Erstellung der Summenbilanz durch die Überleitung der einzelnen Jahresabschlüsse per Drag & Drop auf ein zentrales Gliederungsschema
Konsolidierung durchführen
- Eliminieren interner Geschäftsvorfällen durch Kapital-, Schulden-, Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie Zwischenergebniseliminierung
- Zusammenführen unterschiedlicher Rechtsformen sowie unterschiedlicher Währungen in Einzelabschlüssen zu einem Summenabschluss
- Splittbuchungen und Meldungen
- Automatische Buchung von Meldungen auf Basis von z. B. Schwellenwerten
Report erstellen
- Dokumentation der Ergebnisse aus einer Standardvorlage oder in einem individualisierbaren Bericht
- Aufbereitung spezieller Auswertungen für unterschiedliche Perioden