DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung unterstützt die unterjährige bzw. jährliche Konsolidierung von Abschlüssen und Gruppenabschlüssen.

Betreuen Sie Unternehmensgruppen mit Niederlassungen, Filialen oder Tochterunternehmen?

Wenn ja, schaffen Sie eine Win-Win-Situation und erstellen Sie jährlich bzw. unterjährig konsolidierte Abschlüsse. Durch das Dienstleistungsangebot Ihrer Kanzlei erhält Ihr Mandant seinen konsolidierten Gesamtabschluss und somit Zugriff auf aktuelle Unternehmenszahlen. Sie festigen Ihr Image als kompetenter Ansprechpartner und legen die Basis für weitere Beratungen fest.

Die Unternehmen erkennen die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage. Interne Geschäfte und finanzielle Verflechtungen sind herausgerechnet, sprich konsolidiert. Das Management weiß jederzeit, wo es im Betrieb gut läuft und wo es weniger gut läuft und kann aufgrund Ihrer Dienstleistung rechtzeitig gegensteuern.