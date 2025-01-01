DATEV JET-Service

Ihre Mandanten nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung - tun Sie es auch! Mit den Mitteln der digitalen Datenanalyse behalten Sie im dichter werdenden Dschungel der elektronischen Massendaten den Überblick. DATEV stellt Ihnen mit dem JET-Service alle Möglichkeiten dafür zur Verfügung.

Die berufsständische Anforderung des Journal Entry Testing (JET) ergibt sich aus dem ISA [DE] 240 Tz. 32, „Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“ und dem IDW PS KMU 5 „Reaktionen auf beurteilte Risiken“.

Unser Service für Sie:

DATEV übernimmt für den Wirtschaftsprüfer den Datenimport, die Datenaufbereitung, die Datenanalyse der Journalbuchungen und stellt das oder die Ergebnisse zur Verfügung. Die Interpretation der Ergebnisse obliegt dem Wirtschaftsprüfer.

Der Datentransfer erfolgt über DATEV Fernbetreuung online.

Optional kann eine Beratung online oder bei umfassenden Analyseprojekten eine detaillierte Vor-Ort-Beratung durch einen DATEV-Spezialisten gebucht werden.