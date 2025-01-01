Informieren Sie sich persönlich

Treffen Sie DATEV auf folgenden Veranstaltungen:

Fachtage Wirtschaftsprüfung

Vertiefen Sie Ihr fachliches Wissen und profitieren Sie vom
Austausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen. 

Weitere Informationen: www.datev.de/shop/70064

DATEV Info online

Sie möchten sich gezielt über die Programme und Dienstleistungen von DATEV informieren? Mit DATEV Info online bieten wir Ihnen hierzu ein digitales Format. Das Besondere daran: Sie bleiben vor Ort und sind online mit DATEV und Ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen verbunden.

Digitale Datenanalysen inkl. KI-Unterstützung

Prüfungsdokumentation online – die neue Art der effizienten
Abschlussprüfung

Regional-Info Tage

Die Veranstaltungstermine für die Regional-Info-Tage 2026 sind derzeit in Planung.

6. IDW Jahreskongress

17.09.–18.09.2026 | Branchendialog für Wirtschaftsprüfer 

Infinity Hotel & Conference Resort Munich
Andreas-Danzer-Weg 1–3
85716 Unterschleißheim

 