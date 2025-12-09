Digitale Datenanalysen: Die DATEV-Datenprüfung ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug, das von der Analyse von Vorsystemen bis hin zur Unterstützung beim Jahresabschluss reicht.

Mit neuen KI-Funktionen, der direkten Anbindung an Belegbilder und erweiterten Möglichkeiten zur Auswertung von Kassendaten eröffnen sich zusätzliche Einsatzpotenziale für die Software.