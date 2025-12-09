DATEV Info online: Digitale Datenanalysen inkl. KI-Unterstützung
Inhalte
Beschreibung
Digitale Datenanalysen: Die DATEV-Datenprüfung ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug, das von der Analyse von Vorsystemen bis hin zur Unterstützung beim Jahresabschluss reicht.
Mit neuen KI-Funktionen, der direkten Anbindung an Belegbilder und erweiterten Möglichkeiten zur Auswertung von Kassendaten eröffnen sich zusätzliche Einsatzpotenziale für die Software.
Themen
-
Grundlagen Datenanalyse
-
Abgleich mit Office Lösungen
-
mögliche Einsatzgebiete
-
Beispiele aus Kassendaten
-
Beispiele aus Rechnungswesendaten
-
Anomalieerkennung mit Hilfe von KI
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende und Wirtschaftsprüfende, die die Einsatzmöglichkeiten kennenlernen wollen und vor der Entscheidung stehen, DATEV Datenprüfung für Qualitätskontrolle und Suche nach Auffälligkeiten einzusetzen.
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.