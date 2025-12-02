DATEV Info online: Prüfungsdokumentation online - die neue Art der effizienten Abschlussprüfung
Inhalte
Beschreibung
Abschlussprüfung goes online. In Stufe 2 von Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wird die gesamte aussagebezogene Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung in den Online-Bereich gelegt.
Das bedeutet, dass 70 % der Arbeitspapiere der Abschlussprüfung wegfallen werden. Die im Vorjahr erfassten Prüfungshandlungen werden über eine Migration in die Online-Welt migriert, so dass die Prüfungsplanung in der neuen Software erleichtert wird.
In der Veranstaltung erhalten Sie einen Einblick wie der neue Prüfungsprozess gestaltet werden kann. Welche Voraussetzungen notwendig sind und wie die laufende Prüfung überwacht werden kann. Mit dem Schritt der Abschlussprüfung in die Cloud wird eine plattformunabhängige Prüfung möglich: damit ist der Blick auf die Prüfung von Handy oder Tablet möglich.
Themen
Welche Voraussetzungen muss ich für die Nutzung von Prüfungsdokumentation online schaffen?
Migration der Vorjahresprüfung in die Cloud – was passiert da?
Wie plane ich künftige Abschlussprüfungen?
Wie dokumentiere ich meine Ergebnisse?
Wie bewerte ich die Risiken?
Wie überwache ich als Prüfungsleiter den Verlauf der Prüfung?
Wie unterstützt mich DATEV mit Schulungsangeboten, individuellen Beratungen sowie Lernvideos
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Wirtschaftsprüfung, Prüfungsleiter/innen und auch Prüfungssachbearbeitende
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.