DATEV Info online: Prüfungsdokumentation online - die neue Art der effizienten Abschlussprüfung

Abschlussprüfung goes online. In Stufe 2 von Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wird die gesamte aussagebezogene Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung in den Online-Bereich gelegt.

Das bedeutet, dass 70 % der Arbeitspapiere der Abschlussprüfung wegfallen werden. Die im Vorjahr erfassten Prüfungshandlungen werden über eine Migration in die Online-Welt migriert, so dass die Prüfungsplanung in der neuen Software erleichtert wird.

In der Veranstaltung erhalten Sie einen Einblick wie der neue Prüfungsprozess gestaltet werden kann. Welche Voraussetzungen notwendig sind und wie die laufende Prüfung überwacht werden kann. Mit dem Schritt der Abschlussprüfung in die Cloud wird eine plattformunabhängige Prüfung möglich: damit ist der Blick auf die Prüfung von Handy oder Tablet möglich.