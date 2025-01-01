Anwendungszeitpunkt:

Die verpflichtende Erstanwendung der ISA [DE] ist davon abhängig, welches Unternehmen Sie prüfen:

Bei PIE (Public Interest Entity = Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 316a Satz 2 HGB)

Prüfung von Abschlüssen für kalendergleiche Geschäftsjahre 2022

Prüfung von Abschlüssen für kalendergleiche Geschäftsjahre 2022 Bei Non-PIE (Public Interest Entity = Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 316a Satz 2 HGB)

Prüfung von Abschlüssen für kalendergleiche Geschäftsjahre 2023

Sie können bei weniger komplexen Einheiten alternativ eine Abschlussprüfung nach IDW PS KMU durchführen.

Ausschlussgründe:

Die Prüfung nach ISA [DE] hat den Fokus auf der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse. Daher ist sie komplexer und dokumentationsintensiver. Das IDW hat daher Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU) verabschiedet.

Ausschlussgründe für die Prüfung nach IDW PS KMU:

PIE i.S.v. § 316a HGB

Komplexe Sachverhalte (wenn nicht nur Einzelfälle)

Komplexe IT-Anwendungen (siehe Anlage 5 zu ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Zweifel über die Anwendbarkeit

Wenn keine Ausschlussgründe vorhanden sind, ist es die gemeinsame Entscheidung des verantwortlichen Wirtschaftsprüfers mit dem Mandanten, ob die Prüfung nach ISA [DE] oder nach IDW PS KMU durchgeführt wird.

Herausforderungen für die Anwendung der ISA [DE] oder alternativ die Prüfung nach IDW PS KMU ab 2023 sind beispielsweise die Pflicht zur gesonderten Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene und die Anwendung inhärenter Risikofaktoren.

