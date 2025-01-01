ISA [DE] und IDW PS KMU
Für die Prüfung von Abschlüssen müssen die International Standards on Auditing (ISA) in ihrer deutschen, modifizierten Fassung – den ISA [DE] – gemäß IDW angewendet werden. Bei weniger komplexen Einheiten kann alternativ eine Abschlussprüfung nach IDW PS KMU erfolgen.
Anwendungszeitpunkt:
Die verpflichtende Erstanwendung der ISA [DE] ist davon abhängig, welches Unternehmen Sie prüfen:
- Bei PIE (Public Interest Entity = Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 316a Satz 2 HGB)
Prüfung von Abschlüssen für kalendergleiche Geschäftsjahre 2022
- Bei Non-PIE (Public Interest Entity = Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 316a Satz 2 HGB)
Prüfung von Abschlüssen für kalendergleiche Geschäftsjahre 2023
Sie können bei weniger komplexen Einheiten alternativ eine Abschlussprüfung nach IDW PS KMU durchführen.
Ausschlussgründe:
Die Prüfung nach ISA [DE] hat den Fokus auf der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse. Daher ist sie komplexer und dokumentationsintensiver. Das IDW hat daher Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU) verabschiedet.
Ausschlussgründe für die Prüfung nach IDW PS KMU:
- PIE i.S.v. § 316a HGB
- Komplexe Sachverhalte (wenn nicht nur Einzelfälle)
- Komplexe IT-Anwendungen (siehe Anlage 5 zu ISA [DE] 315 (Revised 2019)
- Zweifel über die Anwendbarkeit
Wenn keine Ausschlussgründe vorhanden sind, ist es die gemeinsame Entscheidung des verantwortlichen Wirtschaftsprüfers mit dem Mandanten, ob die Prüfung nach ISA [DE] oder nach IDW PS KMU durchgeführt wird.
Herausforderungen für die Anwendung der ISA [DE] oder alternativ die Prüfung nach IDW PS KMU ab 2023 sind beispielsweise die Pflicht zur gesonderten Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene und die Anwendung inhärenter Risikofaktoren.
Hinweis
Prüfungssicherheit mit DATEV
Wir bieten umfassende Lösungen für den gesamten risikoorientierten Prüfungsprozess.
Strukturierte Prozesse, digitale Unterstützung und passgenaue Vorlagen sorgen für eine effiziente Jahresabschlussprüfung. Dabei werden die gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten erfüllt.
Risikoorientiert prüfen und dokumentieren in der DATEV-Cloud
- Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation ist eine zentrale Plattform für Anwender von Abschlussprüfung comfort zur Erfassung, Beurteilung und Überwachung von Risiken sowie der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder. Beachten Sie für die Nutzung den Einrichtungsprozess im DATEV Hilfe-Center.
- Ein Katalog mit relevanten Standard-Prüfungshandlungen steht zur Verfügung und lässt sich unbegrenzt individuell ergänzen.
- Für die Dokumentation Ihrer Ergebnisse steht Ihnen für jede Prüfungshandlung ein Dokumentationsfeld zur Verfügung. Durch verschiedene Formatierungsmöglichkeiten lassen sich die Ergebnisse übersichtlich darstellen.
Ausblick:
Die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wird zukünftig zur zentralen Plattform für die Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung. In mehreren Ausbaustufen werden sukzessive weitere Teilprozesse, Funktionen und Inhalte von Abschlussprüfung comfort und den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in die DATEV Cloud-Lösung verlagert.
Ihre Vorteile
Mit diesen DATEV-Lösungen arbeiten Sie sicher und strukturiert
Abschlussprüfung comfort
Führen Sie Jahresabschlussprüfungen effizient durch und erfüllen Sie die gesetzlichen und berufsständischen Dokumentationspflichten.
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation ist die zentrale Plattform für Anwender von Abschlussprüfung comfort zur Erfassung, Beurteilung und Überwachung von Risiken sowie der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder.
Datenprüfung classic:
Digitale Analysen sorgen für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen. Das Programm unterstützt Sie bei der digitalen Datenanalyse inklusive KI-gestützten Analysen.
