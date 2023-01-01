ISA [DE] / IDW PS KMU konforme Abschlussprüfung sicher anwenden

Die verpflichtende Prüfung nach ISA [DE] oder alternativ nach IDW PS KMU steht unmittelbar bevor. Was bedeuten die neuen Prüfungsstandards für den Berufsstand? Welche Möglichkeiten haben Kanzleien, um sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten? Wie unterstützt DATEV dabei?

Antworten auf diese wichtigen Fragen erhalten Sie in dieser Ausgabe. Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren:

Wirtschaftsprüfung in der Praxis - digital