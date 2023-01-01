Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2023
- Schwerpunktthema ISA [DE] und IDW PS KMU
- Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung
- Digitale Kommunikation | DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
- Service | Informationen und Neuheiten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
ISA [DE] / IDW PS KMU konforme Abschlussprüfung sicher anwenden
Die verpflichtende Prüfung nach ISA [DE] oder alternativ nach IDW PS KMU steht unmittelbar bevor. Was bedeuten die neuen Prüfungsstandards für den Berufsstand? Welche Möglichkeiten haben Kanzleien, um sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten? Wie unterstützt DATEV dabei?
Antworten auf diese wichtigen Fragen erhalten Sie in dieser Ausgabe.
Inhalte
Themen der Ausgabe
Prüfungsstandards | ISA [DE] und IDW PS KMU in der Praxis
- Interview mit Prof. Dr. Winfried Schwarzmann
Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung
- Risikoirientiert prüfen und dokumentieren
Digitale Kommunikation | DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
- Effizient und sicher mit der Mandantschaft kommunizieren
Service | Informationen und Neuheiten
Effizienz und Qualitätsberatung zur Abschlussprüfung
Neuerung bei der Abschlussprüfung
Szenarioanalyse zur Weiterentwicklung des Berufsfeldes der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Buchführung
Software und Unterstützungsangebote
