DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen
- Praxisnaher Überblick über alle Phasen des Prüfungsprozesses
- Effiziente Anlage von Risiken, Prüfungsplanung mit Prüfungshandlungen sowie Tipps zur Prüfungsdurchführung
- Analyse der Risiken sowie Controlling des Prüfungsprozesses
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, wie Sie als Prüfungsleiter den Prüfungsprozess erfolgreich steuern: von den vorbereitenden Maßnahmen über den Einstieg in die Online-Welt sowie das optimale Zusammenspiel von On-Premise und Online-Lösungen bis hin zum Prüfungsabschluss. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung erhalten Sie nützliche Tipps für die Dokumentation der Prüfungshandlungen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und können Ihre Prüfung effizient, transparent und zukunftsorientiert gestalten.
Entdecken Sie in diesem Seminar die neuen Möglichkeiten von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Profitieren Sie von praxisnahen Informationen, um Ihre Prüfungen optimal vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen.
Themen
-
Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung
-
Voraussetzungen
-
Auftragsanlage
-
Zentraldokument
-
-
Risikobearbeitung und Prüfungsplanung
-
Start in die Online-Welt
-
Zusammenspiel von On-Premise und Online-Welt
-
-
Durchführung und Abschluss
-
Bewertung und Reaktion
-
Prüfungsabschluss und Ablage
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung comfort
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Mathias Lutz
Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.