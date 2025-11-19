Sie lernen, wie Sie als Prüfungsleiter den Prüfungsprozess erfolgreich steuern: von den vorbereitenden Maßnahmen über den Einstieg in die Online-Welt sowie das optimale Zusammenspiel von On-Premise und Online-Lösungen bis hin zum Prüfungsabschluss. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung erhalten Sie nützliche Tipps für die Dokumentation der Prüfungshandlungen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und können Ihre Prüfung effizient, transparent und zukunftsorientiert gestalten.

Entdecken Sie in diesem Seminar die neuen Möglichkeiten von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Profitieren Sie von praxisnahen Informationen, um Ihre Prüfungen optimal vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen.