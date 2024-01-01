Art.-Nr. 31410 |
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2024

  • ISA [DE] 315 (Revised 2019) | Risikoidentifizierung und -beurteilung
  • Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung
  • Abschlussprüfung | Journal Entry Testing
  • Service | Seminare und Beratungen

Risikoidentifizierung und -beurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)

In der Ausgabe 1 vom Februar 2024 erfahren Sie im Interview mit dem IDW, welche Anforderungen der Prüfungsstandard stellt und welche Möglichkeiten Kanzleien bei der Dokumentation haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Anforderungen mit der DATEV-Prüferlösung umsetzen.

Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren:

Seitenzahl 30
Erscheinungstermin 02/2024
Dateiformat pdf
Themen der Ausgabe

ISA [DE] 315 (Revised 2019) | Risikoidentifizierung und -beurteilung

  • Interview mit Melanie Sack und Anna-Lena Thomsen vom IDW

Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung

  • Risiken auf der Aussageebene erfassen und beurteilen

Abschlussprüfung | Journal Entry Testing

  • Prüfung in Eigenregie durchführen oder auslagern

Service | Seminare und Beratungen

  • Lernformate für jeden Lerntyp

  • Abschlussprüfung – Arbeitspapiere bearbeiten

  • Digitale Datenanalyse bei der Abschlussprüfung

  • Abschlussprüfung – Berichte bearbeiten

