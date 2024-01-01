Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2024
- ISA [DE] 315 (Revised 2019) | Risikoidentifizierung und -beurteilung
- Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung
- Abschlussprüfung | Journal Entry Testing
- Service | Seminare und Beratungen
Risikoidentifizierung und -beurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)
In der Ausgabe 1 vom Februar 2024 erfahren Sie im Interview mit dem IDW, welche Anforderungen der Prüfungsstandard stellt und welche Möglichkeiten Kanzleien bei der Dokumentation haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Anforderungen mit der DATEV-Prüferlösung umsetzen.
Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren:
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Beschreibung
Risikoidentifizierung und -beurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)
In der Ausgabe 1 vom Februar 2024 erfahren Sie im Interview mit dem IDW, welche Anforderungen der Prüfungsstandard stellt und welche Möglichkeiten Kanzleien bei der Dokumentation haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Anforderungen mit der DATEV-Prüferlösung umsetzen.
Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren:
Leistungen
Themen der Ausgabe
ISA [DE] 315 (Revised 2019) | Risikoidentifizierung und -beurteilung
- Interview mit Melanie Sack und Anna-Lena Thomsen vom IDW
Abschlussprüfung | DATEV-Prüferlösung
- Risiken auf der Aussageebene erfassen und beurteilen
Abschlussprüfung | Journal Entry Testing
- Prüfung in Eigenregie durchführen oder auslagern
Service | Seminare und Beratungen
-
Lernformate für jeden Lerntyp
-
Abschlussprüfung – Arbeitspapiere bearbeiten
-
Digitale Datenanalyse bei der Abschlussprüfung
-
Abschlussprüfung – Berichte bearbeiten
Preise
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2024
Risikoidentifizierung und -beurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)
In der Ausgabe 1 vom Februar 2024 erfahren Sie im Interview mit dem IDW, welche Anforderungen der Prüfungsstandard stellt und welche Möglichkeiten Kanzleien bei der Dokumentation haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Anforderungen mit der DATEV-Prüferlösung umsetzen.
Wenn Sie keine der zukünftigen Ausgaben von Wirtschaftsprüfung in der Praxis verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen außerdem, sich für das kostenlose digitale Abonnement zu registrieren: