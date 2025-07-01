Übersetzt in konkrete Projekte bedeutet dies: Im Mittelpunkt der Investitionen stehen neben vielen anderen Projekten die Transformation in die Cloud, der Ausbau digitaler Ökosysteme und die gezielte Weiterentwicklung von Kompetenzen. Denn wer auch in Zukunft leistungsfähig bleiben will, muss nicht nur in Technik investieren, sondern auch in Zusammenarbeit und Know-how.

An erster Stelle steht, die Mitglieder dabei zu unterstützen, ihre Arbeit zu digitalisieren und zu automatisieren. Konkret heißt das: Sie müssen Daten blitzschnell erfassen, austauschen, auswerten und aktualisieren können. Eine wichtige Stütze dafür ist das Rechenzentrum des Unternehmens. In langen Reihen sind dort Hunderte von Servern montiert. Jede einzelne Einheit erfüllt bestimmte Aufgaben.

Das Rechenzentrum bietet eine hohe Speicherkapazität und verarbeitet Millionen von Belegen und weiteren Daten. Es schafft Entlastung für die angeschlossenen Kanzleien – diese sparen jede Menge Arbeit und Zeit. Außerdem werden viele Daten archiviert und gesichert, um sie bei Bedarf auswerten zu können. Im DATEV-Druckzentrum werden Monat für Monat Millionen Lohnbescheinigungen gedruckt, die die Arbeitnehmer erhalten – auch hier spielt das Rechenzentrum eine wichtige Rolle.

Die Steuerberatungskanzleien in Deutschland sind seit Langem auf Digitalisierungskurs. Kein Arbeitsplatz ist heute mehr ohne vernetzten Computer denkbar, es gibt mitunter auch hauseigene IT-Spezialisten. Auch mit ihren Mandanten und dem Finanzamt treten die Kanzleien oft digital in Verbindung.

Doch Technik entwickelt sich in schier unvorstellbarer Geschwindigkeit weiter. Was heute auf dem modernen Stand der Technik ist, wird schon in einigen Jahren überholt sein. Cloudtechnologie, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen: Die Datenverarbeitung entwickelt sich gerade exponentiell weiter. Sehr bald werden noch mehr Prozesse über die gesamte Branche hinweg digitalisiert und damit auch effizienter werden. Der Grad an Automatisierung wird weiter steigen – steigen müssen, allein schon, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.