Quantensprung in die Cloud
Digitales Dokumentenmanagement, Schnittstellen, E-Rechnung: Klingt kompliziert, macht die Arbeit aber effizient – und sichert oft das Überleben der Kanzlei. Worauf es ankommt, wenn die Transformation gelingen soll.
Sprinterin trifft Langstreckenläufer
Es gibt verschiedene Wege in die Digitalisierung. Nicht jeder ist für jeden geeignet. Zwei Steuerberater berichten, wie sie das Ziel auf ganz unterschiedlichen Routen erreicht haben.
Nicht warten, bis der Stuhl zusammenbricht
Digitalisierung und KI verändern die Arbeitswelt, doch oft scheitert der Change. Widerstände, Unsicherheiten, unklare Ziele sind die Ursachen – da muss man noch nicht mal an KI denken.
Smarte Prozesse in der Personalwirtschaft
Lohnabrechnung läuft oft im Hintergrund – und genau das ist das Problem. Denn was bei Mandanten als „Nebensache“ gilt, ist in Wahrheit ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Mandanten gemeinsam mit Corporate Partnern und der passenden DATEV-Software zukunftsfähig aufstellen können.