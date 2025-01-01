Quantensprung in die Cloud

Digitales Dokumentenmanagement, Schnittstellen, E-Rechnung: Klingt kompliziert, macht die Arbeit aber effizient – und sichert oft das Überleben der Kanzlei. Worauf es ankommt, wenn die Transformation gelingen soll.

Beitrag lesen

Sprinterin trifft Langstreckenläufer

Es gibt verschiedene Wege in die Digitalisierung. Nicht jeder ist für jeden geeignet. Zwei Steuerberater berichten, wie sie das Ziel auf ganz unterschiedlichen Routen erreicht haben.

Beitrag lesen

Nicht warten, bis der Stuhl zusammenbricht

Digitalisierung und KI verändern die Arbeitswelt, doch oft scheitert der Change. Widerstände, Unsicherheiten, unklare Ziele sind die Ursachen – da muss man noch nicht mal an KI denken. 

Beitrag lesen

Smarte Prozesse in der Personalwirtschaft

Lohnabrechnung läuft oft im Hintergrund – und genau das ist das Problem. Denn was bei Mandanten als „Nebensache“ gilt, ist in Wahrheit ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Mandanten gemeinsam mit Corporate Partnern und der passenden DATEV-Software zukunftsfähig aufstellen können.

Beitag lesen

DATEV magazin

Das Mitgliedermagazin informiert über die strategischen Weichenstellungen, digitale Trends, neue DATEV-Software und Dienstleistungen.

DATEV magazin Newsletter

Erhalten Sie einmal monatlich unseren Magazin-Newsletter rund um das aktuelle Fokus-Thema.

Beiträge aus der Praxis

In der Rubrik Praxis finden Sie fachliche Beiträge zu zahlreichen Rechtsgebieten, die für Ihre berufliche Praxis wichtig sind.