Dossier

Digitalisierung – ein großes Wort, oft verbunden mit Unsicherheit. Doch der Wandel ist längst Realität. In diesem Dossier zeigen wir, wie Kanzleien den Sprung in die digitale Zukunft schaffen – Schritt für Schritt, individuell und erfolgreich.Ob voll automatisierte Prozesse von Anfang an oder Transformation aus dem Bestehenden: Die Wege sind unterschiedlich, das Ziel ist dasselbe – zukunftsfähig bleiben. Denn digitale Tools sind kein Selbstzweck. Sie machen die Arbeit effizienter, schaffen Freiräume – und sichern nicht selten das Überleben der Kanzlei.