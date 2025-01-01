Mehr als 500.000 Anwender in Kanzleien und Unternehmen setzen DATEV Unternehmen online bereits erfolgreich ein.Führen auch Sie Ihre Geschäftsprozesse in die digitale Zukunft. Hier finden Sie alle Informationen, um gemeinsam mit Ihren Partnern den Weg zu einer neuen Zusammenarbeit zu beschreiten.