Die Buchführung einfacher erledigen oder die Daten für die Lohnabrechnung optimal aufbereiten - die Software unterstützt beides. Durch den modularen Aufbau und zahlreiche Schnittstellen zu bestehenden Vorsystemen passt sie sich flexibel an individuelle Bedürfnisse an.

Das bietet unsere Software:

  • Digitale Belege und Dokumente ...

    ... hochladen mithilfe verschiedener Upload-Möglichkeiten

    ... aus Ihren Vorsystemen weiterleiten

    ... digital prüfen und freigeben

  • Personalstamm- und -bewegungsdaten erfassen

  • Lohn- und Gehaltsabrechnungen einfach und schnell erstellen

  • Alle Informationen revisionssicher in der Cloud archivieren

  • Auswertungen für einen klaren Überblick über die betriebswirtschaftliche Situation

Erweitern Sie die Funktionen mit zusätzlichen Modulen:

  • GoBD-konformes Kassenbuch führen
  • Auftragsbearbeitung mit E-Rechnung
  • Kontoumsätze prüfen und Zahlungen anhand des Belegbilds erledigen

Mehr als 500.000 Anwender in Kanzleien und Unternehmen setzen DATEV Unternehmen online bereits erfolgreich ein.Führen auch Sie Ihre Geschäftsprozesse in die digitale Zukunft. Hier finden Sie alle Informationen, um gemeinsam mit Ihren Partnern den Weg zu einer neuen Zusammenarbeit zu beschreiten.

Für Steuerberater

Wie Sie digital mit Ihren Mandanten in der Finanzbuchführung und/oder bei der Lohnabrechnung zusammenarbeiten.

Für Unternehmen

Wie Sie die Prozesse in der Buchführung und/oder im Personalbereich zusammen mit Ihrer Steuerberatung neu gestalten.

So sieht DATEV Unternehmen online aus

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus DATEV Unternehmen online: Die Belegübersicht

Belegübersicht

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus DATEV Unternehmen online: Rechnungen überweisen

Rechnungen überweisen

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus DATEV Unternehmen online: Die Rechnungsliste

Personaldaten

