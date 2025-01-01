Die Buchführung einfacher erledigen oder die Daten für die Lohnabrechnung optimal aufbereiten - die Software unterstützt beides. Durch den modularen Aufbau und zahlreiche Schnittstellen zu bestehenden Vorsystemen passt sie sich flexibel an individuelle Bedürfnisse an.
Das bietet unsere Software:
Erweitern Sie die Funktionen mit zusätzlichen Modulen:
- GoBD-konformes Kassenbuch führen
- Auftragsbearbeitung mit E-Rechnung
- Kontoumsätze prüfen und Zahlungen anhand des Belegbilds erledigen
Mehr als 500.000 Anwender in Kanzleien und Unternehmen setzen DATEV Unternehmen online bereits erfolgreich ein.Führen auch Sie Ihre Geschäftsprozesse in die digitale Zukunft. Hier finden Sie alle Informationen, um gemeinsam mit Ihren Partnern den Weg zu einer neuen Zusammenarbeit zu beschreiten.