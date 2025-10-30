Das Beispiel des Fotodienstleisters, der sein eigenes Geschäft kannibalisiert und ein neues aufgebaut hat, mag wie ein Sonderfall wirken. Doch ähnliche Veränderungsprozesse stehen vielen Bereichen der Wirtschaft bevor. In einer Studie der Managementberatung Atreus von 2024 geht mehr als die Hälfte der Befragten davon aus, dass der Restrukturierungsbedarf von Unternehmen wachsen wird. Wichtiger Treiber ist die Digitalisierung, die neue Arbeitsstrukturen hervorbringt. Die Pandemie hat den Wandel noch beschleunigt. Sie hat Unternehmen veranlasst, ihre Arbeitsweisen anzupassen oder radikal zu verändern.

Das gilt auch für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Wo über Jahrzehnte Aktenordner geschleppt wurden und stapelweise Papier beschrieben wurde, tauscht heute digitale Technik Millionen Daten mit der Cloud aus und erledigt in Sekunden, was früher Stunden brauchte. Die Bundessteuerberaterkammer fasst die Entwicklung so zusammen: „Der Berufsstand der Steuerberater befindet sich derzeit wie viele andere Berufe in einem starken Umbruch, der sich direkt auf den Arbeitsalltag auswirkt.“

Für Birgitta Bruder, Partnerin der Kölner Kanzlei Laufenberg Michels und Partner mbB, ist dieser Wandel längst der Dauerzustand. „Im Zuge der Digitalisierung sind wir ständig mit neuen Themen konfrontiert.“ Zum Verschnaufen bleibe keine Zeit. Der Changeprozess, wie es in der Sprache der Organisationsfachleute heißt, macht keine Pause. „Im Grunde sind wir ständig dabei, neue Wege zu erkunden.“ Das kann eine aktualisierte Software sein, die einen komplexen Ablauf einfacher macht. Aber auch geänderte Gesetze und Vorschriften führen manchmal dazu, dass ein neues Programm angeschafft wird. Oft komme es darauf an, die Mitarbeiter zu überzeugen, neue Tools im Alltag auch zu nutzen. Zugleich müssten sie Dinge loslassen, die sie bislang persönlich kontrolliert haben, so Birgitta Bruder. In vielen Fällen sei die menschliche Seite wichtiger als die technische.

Changeprozesse klug voranzutreiben ist deshalb für alle Kanzleien wichtig. „Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um große oder kleine Büros handelt“, bestätigt Ulrike Voss, Geschäftsführerin der Burggraf Holding Steuerberatungsgesellschaft mbH und Standortverantwortliche in Erfurt. Der Grund liegt für sie nicht nur darin, dass sich die Aufgaben effizienter erledigen lassen. „Digitalisierung ist die Voraussetzung, damit ein Arbeitsplatz für junge Leute attraktiv bleibt.“ Das Image von Ärmelschonern und Erbsenzählern hat die Branche längst abgelegt. Für die mit Handy und Computer aufgewachsene Generation sind digitale Tools ein wichtiges Kriterium, um sich für eine Kanzlei zu entscheiden. Sie sieht deshalb das veränderte Bild der Steuerberatung als Chance, Menschen von einem Beruf zu überzeugen, für den sie sich vor ein paar Jahren womöglich noch nicht entschieden hätten.