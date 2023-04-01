Go digital: Neues Denken in der Kanzleiführung, 2. Auflage
- Wissens- und Lernkultur implementieren
- Veränderungen mit dem Team gestalten
- Umsetzungstipps und Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: April 2023
Beschreibung
In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Gerade für die Steuerberatung ergeben sich dabei enorme Zukunftschancen. Aber wie macht man seine Kanzlei fit für die Zukunft? Wie führt man eine Steuerkanzlei in Zeiten der Digitalisierung?
Die Autorin Ines Scholz ist seit nahezu 20 Jahren Steuerberaterin in selbstständiger Tätigkeit. Ihre Kanzlei beschäftigt ein Team aus 20 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hat ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich digitaler Buchführung und Lohn mit Kostenrechnung und Controlling. Besonderheit der Kanzlei ist neben der Digitalisierung und einem papierlosen Büro auch die gemeinsame Lernkultur: Wissensmanagement, Buchhaltungswerkstatt und „Digitaler Arbeitskreis" sind fest etablierte Bausteine im Kanzleialltag.
Ines Scholz beschreibt in dem Buch, wie man als Kanzlei im Kontext der Digitalisierung auf Dauer wettbewerbsfähig bleibt und sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann, um die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten. Sie zeigt, wie Veränderungen durch die zunehmende Digitalisierung angestoßen und mit dem Team gestaltet werden können. Zahlreiche Umsetzungstipps und Praxisbeispiele aus ihrer Kanzlei runden die Darstellung ab.
Mit der 2. Auflage wird explizit auf Neuerungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung eingegangen.
Autorin
Ines Scholz
Steuerberaterin
Ines Scholz ist seit 1992 in der Steuerberatung tätig, ausgebildete Betriebswirtin und seit 2001 Steuerberaterin in selbstständiger Tätigkeit. Im Fokus steht die ganzheitliche betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen von der Gründung bis zur Nachfolge. Seit 2008 berät Ines Scholz als anerkannte Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV) auch bei den regionalen Handelskammern. Die Kanzlei beschäftigt 20 Mitarbeiter und hat ihren Arbeits-schwerpunkt im Bereich digitaler Buchführung und Lohn mit Kostenrechnung und Controlling. Dabei stehen besonders die Pflege- und Gesundheitsberufe im Fokus. Besonderheit der Kanzlei ist neben der Digitalisierung und papierlosem Büro auch die gemeinsame Lernkultur: Wissensmanagement, Buchhaltungswerkstatt und Digitaler Arbeitskreis sind fest etablierte Bausteine im Kanzleialltag.
