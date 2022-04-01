Was zeichnet erfolgreiche Existenzgründer/innen aus? Wie bleiben diese erfolgreich?

Mitentscheidend sind die Wahl der richtigen Rechtsform und steuerliche Grundkenntnisse. Erfolgreiche Unternehmer/innen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die jeweilige Situation genau analysieren sowie bewerten und daraus ihre Entscheidungen ableiten. Sie sollen hierbei Ihre Erfahrungen nicht vergessen – ganz im Gegenteil. Sie sollen sie für Ihren Erfolg in der Zukunft nutzen. Hier setzt das vorliegende Buch an: Es soll Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Existenzgründung und bei der Festigung Ihres jungen Unternehmens helfen.

Die meisten Existenzgründerinnen und Existenzgründer wollen eine GmbH gründen, daher wurde in diesem Buch das besondere Augenmerk auf diese Rechtsform und ihre Steuerfolgen gelegt. Da sich aber eine GmbH in verschiedener Form auch mit anderen Rechtsformen zusammenschließen kann, werden auch Personenunternehmen, das Einzelunternehmen, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die stille Gesellschaft und die Betriebsaufspaltung erläutert.