Erfolgreich selbstständig - richtige Rechtsform und notwendiges Steuerwissen (E-Book)
- Rechtsformwahl unter Berücksichtigung steuerlicher Folgen
- Individuelle Gestaltungen
- Modulhafter Aufbau
Erscheinungstermin: April 2022
Beschreibung
Was zeichnet erfolgreiche Existenzgründer/innen aus? Wie bleiben diese erfolgreich?
Mitentscheidend sind die Wahl der richtigen Rechtsform und steuerliche Grundkenntnisse. Erfolgreiche Unternehmer/innen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die jeweilige Situation genau analysieren sowie bewerten und daraus ihre Entscheidungen ableiten. Sie sollen hierbei Ihre Erfahrungen nicht vergessen – ganz im Gegenteil. Sie sollen sie für Ihren Erfolg in der Zukunft nutzen. Hier setzt das vorliegende Buch an: Es soll Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Existenzgründung und bei der Festigung Ihres jungen Unternehmens helfen.
Die meisten Existenzgründerinnen und Existenzgründer wollen eine GmbH gründen, daher wurde in diesem Buch das besondere Augenmerk auf diese Rechtsform und ihre Steuerfolgen gelegt. Da sich aber eine GmbH in verschiedener Form auch mit anderen Rechtsformen zusammenschließen kann, werden auch Personenunternehmen, das Einzelunternehmen, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die stille Gesellschaft und die Betriebsaufspaltung erläutert.
Nicht dargestellt werden ausländische Rechtsformen, die grundsätzlich möglich sind, und Aktiengesellschaften, die ebenfalls sowohl in der Rechtsform AG oder SE möglich sind, da sie für die Mehrzahl der Gründerinnen und Gründer nicht in Frage kommen.
Das Buch enthält wichtige Werkzeuge und Instrumente für die erfolgreiche Unternehmensführung im rechtlichen und steuerlichen Bereich. Gerade bei letzterem sind Fortbildung Ihrerseits und regelmäßige Gespräche mit Ihrem Steuerberater, Ihrer Steuerberaterin unabdingbar, da es sich um eine „flüchtige“ Materie handelt.
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
