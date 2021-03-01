Art.-Nr. 12473 | DATEV-Fachbuch

Erfolgreich selbstständig - richtig kommunizieren, finanzieren und investieren (E-Book)

Erfolg durch strukturierte Unternehmenskommunikation nach innen und außen
  • Krise als Chance
  • Interne und externe Unternehmenskommunikation
  • Zusammenhang zwischen Investition und Finanzierung

Erscheinungstermin: März 2021

Einmalig
18,68 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine strukturierte Unternehmenskommunikation ist – gleichgültig, ob nach innen oder nach außen. Sie hat aber auch gezeigt, wie wichtig persönliche Kontakte und gegenseitiges Vertrauen sind: ob beim Arbeiten im Homeoffice oder im Gespräch mit Kunden, ob bei Verhandlungen über neue Verträge oder das Erfüllen bestehender, ob bei Gesellschaftern, Investoren und Lieferanten oder Fremdkapitalgebern und Gläubigern.

Eine gute, verlässliche und damit auch vertrauenswürdige Unternehmenskommunikation basiert auf soliden, nachprüfbaren Zahlen und vertrauenswürdigen Quellen.

Dieses Buch soll Ihnen einerseits die hard facts einer guten Unternehmenskommunikation mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Investoren und Banken darlegen, aber andererseits auch die oft vernachlässigten soft facts nahebringen und erläutern. Nur wer in der Kommunikation beide überlegt einsetzt, hat gute Aussichten auf Erfolg.

Erhältlich auch im Buchhandel

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 03/2021
Seitenzahl 296
Format pdf + epub
ISBN Printausgabe 978-3-96276-036-6
ISBN E-Book 978-3-96276-037-3
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

Art.-Nr. 12473 | DATEV-Fachbuch

Erfolgreich selbstständig - richtig kommunizieren, finanzieren und investieren (E-Book)

Erfolg durch strukturierte Unternehmenskommunikation nach innen und außen

Erscheinungstermin: März 2021

Einmalig
18,68 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12499

Erfolgreich selbstständig - richtige Rechtsform und notwendiges Steuerwissen (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12707

Start-up (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12496

Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 19350

Der richtige Umgang mit Banken (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort