Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU (E-Book)
- Aufbau einer Arbeitgebermarke
- Zeitgemäßes Personalmarketing
- Personalgewinnung im Online-Zeitalter
Erscheinungstermin: April 2022
Beschreibung
Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, kosteneffizient passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Der Fachkräftemangel sorgt für einen stärkeren Fokus der Organisationen auf Recruiting-Prozesse.
Gerade in kleineren Unternehmen sowie Kanzleien fehlt häufig das fachliche und methodische Wissen, wie erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Zeiten von virtueller Führung und Social Media aussehen kann. Im „Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU“ wird aufgezeigt, wie Unternehmen auch mit kleinen Budgets erfolgreich auf dem Markt der Jobsuchenden Sichtbarkeit erhalten und offene Stellen zeitnah besetzen können.
Das Buch führt entlang der Prozesskette vom Aufbau einer Arbeitgebermarke über zeitgemäßes Personalmarketing bis hin zu operativ schlagkräftigem Recruiting.
Zielgruppe sind Personalverantwortliche in Unternehmen, Kanzlei- / Unternehmensinhaber und -inhaberinnen in KMU, die sich ein Grundwissen im Bereich Personalgewinnung aneignen wollen, das sofort in der Praxis anwendbar ist und keine hohen Recruiting-Budgets erfordert.
Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.
Erhältlich auch im Buchhandel
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Stefan Scheller
Personalmarketing-Verantwortlicher
Stefan Scheller ist Top HR-Influencer und Gründer von [PERSOBLOGGER.DE](https://PERSOBLOGGER.DE), einem der bekanntesten deutschsprachigen Online-Portale für die HR-Praxis. Auf der Plattform sind aktuelle Fachinformationen, Studien und Infografiken zum Download, ein Eventkalender sowie eine Jobbörse kosten- und anmeldefrei zugänglich. Neben Übersichten rund um die HR-Szene (Blogs, Podcasts und Fachliteratur) werden spannende Startups präsentiert. Neu ist das kuratierte Content-basierte Anbieterverzeichnis als Überblick der Dienstleister für die HR-Welt. Der Podcast Klartext HR ergänzt die vielfältigen Inhalte um ein 15-minütiges Audio-Format mit Themen rund um New Work, New Management, Change, Recruiting und Lernen und erscheint zweiwöchentlich auf den bekanntesten Streaming-Plattformen. In seinem Hauptberuf ist Stefan Scheller als HR-Manager verantwortlich für die Arbeitgeberkommunikation der DATEV eG in Nürnberg und berät intern zu Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, New Work und digital HR. Zuletzt veröffentlichte er den Praxisleitfaden Erfolgreiche Personalgewinnung für KMUund tourt als Keynote Speaker bei HR-Kongressen und Fachveranstaltungen. Website: [https://persoblogger.de](https://persoblogger.de) Podcast: [https://persoblogger.de/klartext-hr](https://persoblogger.de/klartext-hr) LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller](https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller) Twitter: @Persoblogger Facebook: [https://www.facebook.com/Persoblogger](https://www.facebook.com/Persoblogger) XING: [https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944](https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944)
Details & Preise
Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU (E-Book)
Erscheinungstermin: April 2022