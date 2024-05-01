Vorwort von Prof. Dr. Robert Mayr

2022 gab es in Deutschland so viele offene Stellen wie noch nie. Fast zwei Millionen unbesetzte Stellen vermeldete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für das vierte Quartal im vergangenen Jahr. An solche Rekorde werden wir uns leider gewöhnen müssen. Der demographische Wandel, lange Zeit ein Schreckgespenst in weiter Ferne, er schlägt nun voll zu.

2030, so das Institut der deutschen Wirtschaft, sollen es schon fünf Millionen Arbeitskräfte sein, die fehlen. Besonders betroffen von dieser Entwicklung ist leider auch der steuerberatende Berufsstand. In unserer Branche leiden laut einer Erhebung des ifo-Instituts aus dem Frühjahr 2023 75 % der Kanzleien unter Personalnot, in der Hotellerie z. B. „nur“ 52 %. Diese Zahlen sind alarmierend, keine Frage. Vor allem aber sollten sie ein Weckruf sein, denn es gibt auch eine gute Nachricht: Sie können dagegen etwas tun und müssen sich nicht dem Schicksal ergeben!

Wie Sie Fachkräfte finden, gewinnen und binden, darüber gibt das vorliegende Buch Aufschluss. Auf rund 150 Seiten wartet es mit einer hervorragenden Analyse der Ist-Situation in Deutschland im Allgemeinen und im steuerberatenden Berufsstand im Besonderen auf.