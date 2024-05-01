Fachkräfte finden, gewinnen und binden, 2. Auflage (E-Book)
- Recruiting für kleine und mittlere Kanzleien
- Mitarbeiterbindung und -entwicklung
- Best Practice Inspirationen
Erscheinungstermin: Mai 2024
Gute Steuerkanzleien sind gefragt wie nie – allerdings ist fehlendes Personal der limitierende Faktor für das Kanzleiwachstum. Gerade kleinere und mittlere Kanzleien werden von den potenziellen Kandidaten oft weniger wahrgenommen. Dem heißt es, mit Kreativität und Engagement entgegenzutreten und die Stärken der eigenen Kanzlei als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu machen.
Dies meint ebenso ein modernes, niedrigschwelliges Recruiting wie die Schaffung eines modernen Arbeitsumfelds und eine gezielte Entwicklung der Beschäftigten. Das Fachbuch stellt interessante Strategien vor, zeigt typische Stolpersteine im Recruiting auf und inspiriert mit Best-Practice Beispielen.
Vorwort von Prof. Dr. Robert Mayr
2022 gab es in Deutschland so viele offene Stellen wie noch nie. Fast zwei Millionen unbesetzte Stellen vermeldete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für das vierte Quartal im vergangenen Jahr. An solche Rekorde werden wir uns leider gewöhnen müssen. Der demographische Wandel, lange Zeit ein Schreckgespenst in weiter Ferne, er schlägt nun voll zu.
2030, so das Institut der deutschen Wirtschaft, sollen es schon fünf Millionen Arbeitskräfte sein, die fehlen. Besonders betroffen von dieser Entwicklung ist leider auch der steuerberatende Berufsstand. In unserer Branche leiden laut einer Erhebung des ifo-Instituts aus dem Frühjahr 2023 75 % der Kanzleien unter Personalnot, in der Hotellerie z. B. „nur“ 52 %. Diese Zahlen sind alarmierend, keine Frage. Vor allem aber sollten sie ein Weckruf sein, denn es gibt auch eine gute Nachricht: Sie können dagegen etwas tun und müssen sich nicht dem Schicksal ergeben!
Wie Sie Fachkräfte finden, gewinnen und binden, darüber gibt das vorliegende Buch Aufschluss. Auf rund 150 Seiten wartet es mit einer hervorragenden Analyse der Ist-Situation in Deutschland im Allgemeinen und im steuerberatenden Berufsstand im Besonderen auf.
Das Buch liefert Zahlen, Daten, Fakten rund um das Thema Fachkräftemangel, und von ersteren können Steuerberater ja bekanntlich nie genug haben.
Außerdem enthält es zahlreiche Tipps, u. a. darüber, wie Sie Ihr Recruiting erfolgreich gestalten können und wie Sie Mitarbeitende langfristig an sich binden. Auch Digitalisierung kann eine Rolle spielen beim Kampf um Fachkräfte. Welche genau, erfahren Sie direkt von Berufskolleginnen und -kollegen. Sie geben Einblick, wie ihnen Digitalisierung im Arbeitsalltag hilft.
Früher oder später wird auch die Künstliche Intelligenz für eine spürbare Entlastung beim Arbeitsaufwand in den Kanzleien sorgen. Doch selbst dann oder erst recht dann werden wir nicht ohne Fachkräfte auskommen. Deswegen: Lieber heute als morgen dieses Buch lesen, um zu erfahren, wie Sie attraktiv für eben solche werden.
Prof. Dr. Robert Mayr Nürnberg, November 2023
CEO DATEV eG
Sylvia Meier
Diplom-Finanzwirtin (FH)
Sylvia Meier hat ein duales Studium bei der Steuerverwaltung absolviert mit dem Abschluss Diplom-Finanzwirtin (FH). Erste Berufserfahrungen sammelte sie sowohl bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch in der Steuerredaktion eines Verlags. Seit 2010 ist sie selbstständig und in unterschiedlichen Projekten, vor allem mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Rechnungswesen, Finance, Controlling und Content Creation, tätig.
