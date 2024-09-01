Der Quereinsteigereffekt

Richard Hofmann

Inhaber und Geschäftsführer add-on-Gruppe

Richard Hofmann, geschäftsführender Gesellschafter der add-on Gruppe, ist ein engagierter Unternehmer und HR-Entwickler in der Personaldienstleistungsbranche mit einem besonderen Fokus auf das Thema Mitarbeiterqualifizierung. Seine ersten Erfahrungen in der Personalbranche sammelte Hofmann bereits während seiner Studienzeit – zunächst tatsächlich selbst als fachlicher „Quereinsteiger“, später als Werkstudent und schließlich 1999 als Personalberater. Im Jahr 2000 schloss er sich einem Start-up an, das durch eine „Buy-and-Build“-Strategie zu einem der „Top 10“ HR-Dienstleistungsunternehmen Deutschlands wurde. Hier übernahm er unter anderem die Integration und Entwicklung neuer Beteiligungen und deren Mitarbeiter. 2007 wagte Richard Hofmann den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit und gründete die add-on Personal & Lösungen GmbH in Nürnberg. Seitdem hat er das Unternehmen erfolgreich am Markt etabliert und kontinuierlich erweitert. Meilensteine seiner Karriere waren die Gründung eines unternehmenseigenen Bildungszentrums im Jahr 2015 und des „Qualifizierungsverbunds Nürnberg“ im Jahr 2020. Heute bietet seine Unternehmensgruppe Betrieben aus diversen Branchen „Arbeit & Qualifizierung aus einer Hand“ und setzt innovative Akzente auf einem Arbeitsmarkt, der von einem zunehmenden Fachkräftemangel geprägt ist.