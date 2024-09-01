Der Quereinsteigereffekt
Erscheinungstermin: September 2024
Beschreibung
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Suche nach talentierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. Menschen, die aus einer anderen Branche oder mit unkonventionellem Karriereweg in eine neue Berufssparte wechseln, bieten hier eine einzigartige und häufig unterschätzte Ressource. Da sie in anderen Branchen oder Berufen gearbeitet und dort unterschiedliche Methoden und Arbeitsweisen kennengelernt haben, bringen sie eine Vielfalt an Erfahrungen, Ideen und Perspektiven mit.
Die Mandanten-Info informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die Vorteile von Quereinsteigern in Unternehmen sowie über die Möglichkeiten der Rekrutierung, Integration, Ausbildung und Entwicklung von fachfremden Arbeitskräften.
Autor
Richard Hofmann
Inhaber und Geschäftsführer add-on-Gruppe
Richard Hofmann, geschäftsführender Gesellschafter der add-on Gruppe, ist ein engagierter Unternehmer und HR-Entwickler in der Personaldienstleistungsbranche mit einem besonderen Fokus auf das Thema Mitarbeiterqualifizierung. Seine ersten Erfahrungen in der Personalbranche sammelte Hofmann bereits während seiner Studienzeit – zunächst tatsächlich selbst als fachlicher „Quereinsteiger“, später als Werkstudent und schließlich 1999 als Personalberater. Im Jahr 2000 schloss er sich einem Start-up an, das durch eine „Buy-and-Build“-Strategie zu einem der „Top 10“ HR-Dienstleistungsunternehmen Deutschlands wurde. Hier übernahm er unter anderem die Integration und Entwicklung neuer Beteiligungen und deren Mitarbeiter. 2007 wagte Richard Hofmann den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit und gründete die add-on Personal & Lösungen GmbH in Nürnberg. Seitdem hat er das Unternehmen erfolgreich am Markt etabliert und kontinuierlich erweitert. Meilensteine seiner Karriere waren die Gründung eines unternehmenseigenen Bildungszentrums im Jahr 2015 und des „Qualifizierungsverbunds Nürnberg“ im Jahr 2020. Heute bietet seine Unternehmensgruppe Betrieben aus diversen Branchen „Arbeit & Qualifizierung aus einer Hand“ und setzt innovative Akzente auf einem Arbeitsmarkt, der von einem zunehmenden Fachkräftemangel geprägt ist.
