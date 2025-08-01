Die Beschäftigung von Auszubildenden

Auszubildende sind heute in Unternehmen jeder Größe und Branche unverzichtbar. Gleichzeitig stellt die Begründung und rechtssichere Umsetzung von Ausbildungsverhältnissen viele Betriebe vor praktische und rechtliche Herausforderungen.

In der Praxis kommt es häufig zu Verstößen, insbesondere dann, wenn verpflichtende Mindestinhalte im Ausbildungsvertrag fehlen. Dies betrifft beispielsweise Regelungen zur Arbeitszeit, zur Probezeit oder zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Ausbildung.

Auch die Festlegung einer angemessenen Ausbildungsvergütung ist seit der Einführung der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung komplexer geworden. Hinzu kommen Besonderheiten im Lohnsteuerrecht und in der Sozialversicherung, die bei Auszubildenden eine wichtige Rolle spielen.