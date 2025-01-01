Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten (E-Book)
- Gesetzliche Neuregelungen zum 01.01.2025
- Gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2025
- Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Erscheinungstermin: Mai 2025
Beschreibung
Praktikantinnen und Praktikanten werden mittlerweile in Unternehmen jeder Größenordnung und Branche beschäftigt. Sie können meist zeitlich flexibel und gezielt eingesetzt werden.
Jedoch sind hier zahlreiche Besonderheiten zu beachten. Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und die schwierige Handhabung der Thematik aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, kommt es in der Abrechnungspraxis immer wieder zu Problemen.
Durch die richtige sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtliche Behandlung können sich Arbeitgeber jedoch erhebliche Lohnnebenkosten sparen. Daher sollten die bestehenden gesetzlichen Besonderheiten genau beachtet werden.
Die aktuelle Kompaktwissen-Ausgabe informiert über die in der Praxis auftretenden Fallkonstellationen und ermöglicht einen schnellen Überblick. Zahlreiche Praxishinweise und aktuelle Beispiele erleichtern die Umsetzung in der Abrechnungspraxis. Somit können Sie ihre Mandantinnen und Mandanten umfassend beraten.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Birgit Ennemoser
Betriebswirtin
Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 30 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.
Details & Preise
Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten (E-Book)
Erscheinungstermin: Mai 2025