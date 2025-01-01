Praktikantinnen und Praktikanten werden mittlerweile in Unternehmen jeder Größenordnung und Branche beschäftigt. Sie können meist zeitlich flexibel und gezielt eingesetzt werden.

Jedoch sind hier zahlreiche Besonderheiten zu beachten. Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und die schwierige Handhabung der Thematik aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, kommt es in der Abrechnungspraxis immer wieder zu Problemen.