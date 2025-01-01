Die elektronischen Kompaktwissen Lohn und Personal bringen die Printausgaben des Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal auf Ihren PC sowie als E-Book auf mobile E-Book-Lesegeräte.

Die Kompaktwissen Lohn und Personal decken die Themenbereiche Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht ab. Mit den zahlreichen Beispielen und Beratungsempfehlungen sind Sie für alle Praxisfragen bestens gewappnet.