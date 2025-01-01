Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal (E-Books)
- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- Elektronische Fachbibliothek
- Dateiformate: EPUB und PDF
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr
Beschreibung
Die elektronischen Kompaktwissen Lohn und Personal bringen die Printausgaben des Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal auf Ihren PC sowie als E-Book auf mobile E-Book-Lesegeräte.
Die Kompaktwissen Lohn und Personal decken die Themenbereiche Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht ab. Mit den zahlreichen Beispielen und Beratungsempfehlungen sind Sie für alle Praxisfragen bestens gewappnet.
Kurzinfo
Leistungen
Lieferservice im Überblick
- Sie erhalten jede neue Ausgabe automatisch in LEXinform als Datenbank-Dokument und als E-Book-Download in den Dateiformaten EPUB und PDF.
- Alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei bzw. Betriebsstätte können gleichzeitig auf die elektronischen Kompaktwissen zugreifen.
- Profitieren Sie von den Suchfunktionen in LEXinform.
- Sie können die E-Books als EPUB- oder PDF-Format mit Ihren mobilen Endgeräten synchronisieren. So führen Sie Ihre elektronische Fachbibliothek stets mit sich.
- Die E-Books bieten umfangreiche Hilfsfunktionen - Suche nach Wörtern, Phrasen, Kapiteln - Setzen von beliebigen Lesezeichen - Formatieren nach Schriftart, und -größe
- LEXinform-Abonnenten erhalten direkten Zugriff auf die im Buch zitierten Urteile und Verwaltungsanweisungen.
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal (E-Book), Art.-Nr. 44020, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte Lieferservice Kompaktwissen E-Books - DATEV Hilfe-Center
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen - DATEV Hilfe-Center
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk „Kompaktwissen Lohn und Personal“.
Bereitstellung
Nach Abschluss des elektronischen Abonnements Kompaktwissen Lohn und Personal stehen Ihnen alle bisherigen und zukünftig erscheinenden Ausgaben elektronisch unbegrenzt zur Verfügung.
Eine Berechnung findet immer mit Erscheinen einer neuen Kompaktwissen-Ausgabe statt.
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Details & Preise
Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal (E-Books)
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr