Lohnabrechnung mit DATEV LODAS & DATEV Lohn und Gehalt (E-Book)
- Korrekte Erfassung in DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt mit fachlichen Hintergründen
- Auswirkungen bei fehlerhaften Eingaben
- Alphabetisch sortierte Stichworte
Erscheinungstermin: Dezember 2024
Beschreibung
Die tägliche Arbeit mit DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt setzt ein Grundverständnis für die verschiedenen Erfassungsfelder und die damit zusammenhängenden Sachverhalte voraus. Das Fachbuch liefert Antworten auf die häufigsten Praxisfragen.
Beispielsweise werden die Unterschiede zwischen den Erfassungsfeldern „Ersteintrittsdatum“ und „Eintrittsdatum“ bei Neuanlage erläutert. Außerdem wird beschrieben, welche Auswirkungen fehlerhafte Eintragungen haben. Die Stichworte werden nach LODAS und Lohn und Gehalt getrennt dargestellt und zur praktischen Anwendung alphabetisch sortiert.
Info & Leseprobe
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
Digitale Fachliteratur
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.- Nr. 65650).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Regine Preschke
Steuerberaterin
Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin, absolvierte sie 2008 die Steuerberaterprüfung. Seitdem ist sie als selbstständige Steuerberaterin in eigener Kanzlei tätig. Daneben ist sie Dozentin in den Bereichen Lohn, Fibu und Jahresabschluss bei der DATEV eG. Bis 2011 war sie beim Lehrgangswerk Haas Dozentin für Ertragsteuer und Bilanzierung.
Details & Preise
Lohnabrechnung mit DATEV LODAS & DATEV Lohn und Gehalt (E-Book)
