Dies dürfte v. a. für Start-ups interessant sein. So können sie Beschäftigte besser am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen, um im Wettbewerb Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Ergänzend wurde die Mehrstimmrechtsaktie für die Aktiengesellschaft (AG) und die Europäische Aktiengesellschaft (SE) wieder eingeführt.

Das Kompaktwissen gibt Ihnen einen strukturierten und zusammenfassenden Überblick über die erleichterte Kapitalaufnahme für Start-ups sowie kleine und mittelgroße Unternehmen.