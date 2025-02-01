Mitarbeiterbeteiligung
- Formen der Mitarbeiterbeteiligung
- Steuerliche Behandlung im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
- Sonderregelung für Start-ups
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Die Mitarbeiterbeteiligung kann ein wichtiger Baustein sowohl für die Mitarbeitergewinnung- und -bindung als auch für die Unternehmensfinanzierung sein.
Mit dem zum Jahreswechsel 2023/2024 in Kraft getretenen Zukunftsfinanzierungsgesetz wurden steuerliche Erleichterungen für Betriebe ausgeweitet, die ihr Personal am Unternehmen beteiligen.
Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde der Anwendungsbereich der aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligungen (Aktien, GmbH-Anteile etc.) auch auf die Übertragung von Anteilen an Konzernunternehmen erweitert, siehe § 19a EStG.
Diese Mandanten-Info-Broschüre informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die wichtigsten Formen der Mitarbeiterbeteiligung und die aktuellen Änderungen.
