Kanzleierfolg ist planbar (E-Book)
- Herausforderungen des digitalen Wandels meistern
- Kanzleientwicklung planen
- Mandate sichern
Erscheinungstermin: Juli 2022
Die Mandate von morgen werden heute neu verteilt. So sichern sich erfolgreiche Steuerberatungskanzleien die Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft.
Warum schaffen es manche Kanzleien, jede Herausforderung im digitalen Wandel scheinbar spielerisch zu meistern? Wodurch unterscheiden sich die digitalen Vorreiter der Branche von der Masse? Erfolgreiche Kanzleien planen die Entwicklung ihres Unternehmens anders und kommen in die Umsetzung.
Stefan Eisl begleitet als Steuerberater-Berater seit Jahren die erfolgreichsten Steuerberatungskanzleien Österreichs auf ihrem Weg durch die digitale Transformation.
Profitieren Sie von den Erfahrungen und entwickeln Sie auch Ihre Kanzlei zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen. Provokante Thesen laden zum kritischen Hinterfragen ein. Klare Handlungsempfehlungen liefern die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung in der Praxis.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Stefan Eisl
Stefan Eisl begleitet mit seinem Team von [Kanzlei-Consulting.at](https://Kanzlei-Consulting.at) der DATEV in Österreich die erfolgreichsten Steuerberatungskanzleien auf ihrem Weg durch den digitalen Wandel. Bereits während seiner Tätigkeit als Consultant im Bereich Kanzleimanagement durfte er im Jahre 2013 die Einführung einer Lösung zum digitalen Rechnungsversand verantworten. Neben der laufenden Beratung rund um die Steigerung der Effizienz im Arbeitsablauf der Kanzlei folgten Projekte zur Automatisierung der Kommunikation zwischen Kanzlei und Finanzverwaltung. Der zertifizierte Leading Simple© Coach unterstützt Eigentümer und Führungskräfte in Kanzleien dabei, in ihrer Rolle als (Mit-)Unternehmer die richtigen Fragen zu stellen, um das Unternehmen Kanzlei langfristig zukunftsfähig zu positionieren. Dabei verbindet er die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Führung mit digitaler Transformation in Steuerberatungskanzleien. Die Kombination seines Studiums der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und der technischen Ausbildung in Bereich Elektronik/Informatik schafft die perfekte Basis zur Kommunikation mit Kunden und Softwarepartnern.
Erscheinungstermin: Juli 2022