Beschreibung

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Gerade für die Steuerberatung ergeben sich dabei enorme Zukunftschancen. Aber wie macht man seine Kanzlei fit für die Zukunft? Wie führt man eine Steuerkanzlei in Zeiten der Digitalisierung?

Die Autorin Ines Scholz ist seit nahezu 20 Jahren Steuerberaterin in selbstständiger Tätigkeit. Ihre Kanzlei beschäftigt ein Team aus 20 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hat ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich digitaler Buchführung und Lohn mit Kostenrechnung und Controlling. Besonderheit der Kanzlei ist neben der Digitalisierung und einem papierlosen Büro auch die gemeinsame Lernkultur: Wissensmanagement, Buchhaltungswerkstatt und „Digitaler Arbeitskreis" sind fest etablierte Bausteine im Kanzleialltag.