Im Rechnungswesen ist Digitalisierung fast Alltag. Belege wandern automatisiert ins System, Prozesse sind durchgängig. In der Lohnbuchhaltung dagegen? Noch immer ein Ort, an dem analoge Prozesse den Takt vorgeben, Stundenzettel handschriftlich eingereicht werden und Rückfragen zum Alltag gehören. Dabei ist das eigentliche Problem ein systemisches: Lohn wird selten als strategischer Bereich verstanden – sondern als isolierte Serviceleistung, irgendwo zwischen HR und Buchhaltung.

So geschehen – und bezeichnend: Zwei Berater – einer von DATEV, einer Kristian Erxleben, Geschäftsführer eines DATEV Corporate Partners – sind zur Konzeptionsberatung bei einem Kunden aus dem Bereich sozialer Einrichtungen, um auf DATEV-Payroll Software umzusteigen. Am Ende des Tages wollen sie gehen. Doch die Tür ist verschlossen. Die Belegschaft hat längst Feierabend. Die Löhner? Einfach vergessen. Ein Beispiel, das für sich spricht. Für einen Bereich, der still, aber essenziell ist – und dringend mehr Aufmerksamkeit verdient.