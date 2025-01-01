Zwischen Pflicht und Potenzial: Die unterschätzte Personalwirtschaft
Im Rechnungswesen ist Digitalisierung fast Alltag. Belege wandern automatisiert ins System, Prozesse sind durchgängig. In der Lohnbuchhaltung dagegen? Noch immer ein Ort, an dem analoge Prozesse den Takt vorgeben, Stundenzettel handschriftlich eingereicht werden und Rückfragen zum Alltag gehören. Dabei ist das eigentliche Problem ein systemisches: Lohn wird selten als strategischer Bereich verstanden – sondern als isolierte Serviceleistung, irgendwo zwischen HR und Buchhaltung.
So geschehen – und bezeichnend: Zwei Berater – einer von DATEV, einer Kristian Erxleben, Geschäftsführer eines DATEV Corporate Partners – sind zur Konzeptionsberatung bei einem Kunden aus dem Bereich sozialer Einrichtungen, um auf DATEV-Payroll Software umzusteigen. Am Ende des Tages wollen sie gehen. Doch die Tür ist verschlossen. Die Belegschaft hat längst Feierabend. Die Löhner? Einfach vergessen. Ein Beispiel, das für sich spricht. Für einen Bereich, der still, aber essenziell ist – und dringend mehr Aufmerksamkeit verdient.
Prozesse, die verbinden: Was bewirkt Digitalisierung im Lohn wirklich?
Wer die Lohnprozesse digitalisiert, spart nicht nur Zeit – sondern minimiert auch Fehlerquellen. Warum also Stundenzettel manuell übertragen, wenn die Zeiten bereits elektronisch in einem Zeitwirtschaftssystem vorliegen? Binden Sie stattdessen einen Datenservice an, der die erfassten Zeiten direkt in der Lohnsoftware bereitstellt. So vermeiden Sie Erfassungsfehler, Korrekturläufe und unnötige Rückfragen. Und das Beste: Lohnauswertungen stellen Sie bequem im Zeitwirtschaftssystem oder über DATEV-Unternehmen online bereit.
Für Unternehmen bedeutet das:
- Mehr Effizienz: Automatisierte Schnittstellen ersetzen doppelte Erfassungen.
- Bessere Steuerung: Mit aktuellen Zahlen aus dem digitalen Lohn-Controlling lassen sich Entscheidungen fundierter treffen.
- Entlastung im Alltag: HR-Abteilungen können sich wieder um Menschen kümmern – statt um Papier.
- Zuverlässige Vertretung: Fällt die lohnabrechnende Person kurzfristig aus, kann die Kanzlei dank identischer DATEV-Softwarelösungen nahtlos einspringen und die Abrechnung übernehmen.
Und für Kanzleien?
- Ressourcen sinnvoll nutzen: Weniger manuelle Tätigkeiten, mehr Fokus auf Beratung.
- Fehler reduzieren: Daten wie Arbeitszeiten oder Gehaltsänderungen fließen direkt aus dem Vorsystem in die Kanzleisoftware.
- Flexibel umstellen: Selbstabrechnende Lohn-Mandanten lassen sich bei Bedarf einfach in Abrechnungsmandate der Kanzlei überführen – und ebenso unkompliziert wieder zurück.
- Mandantenbindung stärken: Wer reibungslose Prozesse bietet, bleibt im Gespräch.
Zurück in die Zukunft: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist
Der Wechsel zu digitalen Lohnprozessen muss kein Kraftakt sein. Mit dem richtigen Partner gelingt der Umstieg pragmatisch und lösungsorientiert. DATEV Corporate Partner wie Erxleben Consulting begleiten Unternehmen dabei – vom Optimieren der Personalangelegenheiten, also der Unterstützung bei der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung, zur Implementierung und Aktualisierung der Software hin zur umfassenden Optimierung der HR-Prozesse; natürlich inklusive der vor- und nachgelagerter Personalwirtschaftsprozesse. Denn wer DATEV-Software einsetzt, profitiert von durchgängigen Lösungen und nahtloser Integration.
Praxis zeigt: Viele Unternehmen aus dem Bereich sozialer Einrichtungen, die zeitweise auf andere Anbieter gesetzt hatten, entscheiden sich nach der Umstellung bewusst wieder für DATEV. Weil die Lösungen greifen. Weil die Prozesse funktionieren. Und weil die Zusammenarbeit mit Partnern rund läuft.
Was bleibt: Ein Appell – und ein Angebot
Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Aber sie ist der Schlüssel, um Lohnprozesse zukunftsfähig zu gestalten. Wer heute handelt, verschafft sich klare Vorteile – im Arbeitsalltag und im Wettbewerb.
Sie wollen selbst starten?
Dann nutzen Sie die DATEV-Datenservices für einen schnellen und sicheren Einstieg in die digitale Lohnabrechnung – direkt in Ihrer gewohnten Systemumgebung: Schnittstellen zur DATEV Payroll
Sie wünschen sich Unterstützung?
Im DATEV-Partnernetzwerk finden Sie erfahrene Corporate Partner, die Sie praxisnah begleiten – von der ersten Analyse bis zur Umsetzung vor Ort: DATEV - Partnernetzwerk
Denn klar ist: Wenn der Lohn rundläuft, läuft auch der Rest.
Erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten um die Lohnabrechnung spürbar effizienter, strukturierter und sicherer gestalten.