Mutig sein. Das klingt wie ein vermeintlich einfacher Ratschlag, aber endet für manche schon auf dem Zehnmeterturm im Freibad. Und dann soll man so schwer greifbare Veränderungen wie den digitalen Wandel mutig angehen, obwohl doch eigentlich alles gerade gut läuft? Das funktioniert nur, wenn man zuversichtlich ist, dass sich die Veränderung lohnt und sich die Anstrengungen auszahlen.In der Kanzlei treffen Sie Entscheidungen oft nicht nur für sich selbst, sondern nehmen damit auch Einfluss auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen ist es wichtig, als Führungskraft auf dem Weg der Veränderung mutig vorauszugehen – auch wenn er manchmal Unsicherheiten bereithält.