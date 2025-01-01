Mutig sein. Das klingt wie ein vermeintlich einfacher Ratschlag, aber endet für manche schon auf dem Zehnmeterturm im Freibad. Und dann soll man so schwer greifbare Veränderungen wie den digitalen Wandel mutig angehen, obwohl doch eigentlich alles gerade gut läuft? Das funktioniert nur, wenn man zuversichtlich ist, dass sich die Veränderung lohnt und sich die Anstrengungen auszahlen.In der Kanzlei treffen Sie Entscheidungen oft nicht nur für sich selbst, sondern nehmen damit auch Einfluss auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen ist es wichtig, als Führungskraft auf dem Weg der Veränderung mutig vorauszugehen – auch wenn er manchmal Unsicherheiten bereithält.
Den Wandel richtig steuern
Der Berufsstand ist im Umbruch, auch die Chefs kennen den genauen Weg nicht. Wie digital wollen wir sein? Und wie schnell? Doch Mandanten und Mitarbeiter verlangen Orientierung. Erfolgreiche Kanzleien müssen Führung neu denken.
Interview: "Viele kluge Schritte"
Für DATEV-Vorstand Dr. Markus Algner ist der Wandel ein gemeinsamer Weg nach vorn. Mit seinem Blick auf Digitalisierung, Kundennähe und den Wandel im Berufsstand setzt er frische Impulse für die Genossenschaft.
Mut zu haben, zahlt sich aus
Die Kanzlei Wortmann & Partner hat sich dem digitalen Wandel gestellt – mit Klarheit, Geduld und dem Vertrauen, dass Veränderung Fortschritt bedeutet – auch wenn nicht immer alles glattgeht.
Kanzleiwert objektiv ermitteln
Große Entscheidungen wie ein Verkauf der eigenen Kanzlei oder der Kauf einer anderen brauchen Mut. Dabei sollten Steuerberaterinnen und Steuerberater aber nicht nur auf ihr Bauchgefühl hören, sondern sich Daten und Fakten genau ansehen – zum Beispiel im Rahmen einer Kanzleibewertung.
Mit Rückhalt ins Risiko
Ein Moment, in dem Mut wichtiger war als jeder Businessplan. So wagte Batuhan Cet den Sprung in die Selbständigkeit.
Ackern in der heißen Phase
Wenn DATEV zusammen mit Kanzleien Spezialsoftware entwirft, entsteht Innovation auf Augenhöhe. Vor über einem Jahr startete die Umsetzung des Business Case Land- und Forstwirtschaft. Seither wurde viel erreicht.