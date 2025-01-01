Illustration Steuerberaterin erklimmt Berg

Mutig sein. Das klingt wie ein vermeintlich einfacher Ratschlag, aber endet für manche schon auf dem Zehnmeterturm im Freibad. Und dann soll man so schwer greifbare Veränderungen wie den digitalen Wandel mutig angehen, obwohl doch eigentlich alles gerade gut läuft? Das funktioniert nur, wenn man zuversichtlich ist, dass sich die Veränderung lohnt und sich die Anstrengungen auszahlen.In der Kanzlei treffen Sie Entscheidungen oft nicht nur für sich selbst, sondern nehmen damit auch Einfluss auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen ist es wichtig, als Führungskraft auf dem Weg der Veränderung mutig vorauszugehen – auch wenn er manchmal Unsicherheiten bereithält.

Illustration Menschen in Bergwelt

Den Wandel richtig steuern

Der Berufsstand ist im Umbruch, auch die Chefs kennen den genauen Weg nicht. Wie digital wollen wir sein? Und wie schnell? Doch Mandanten und Mitarbeiter verlangen Orientierung. Erfolgreiche Kanzleien müssen Führung neu denken.

 

Zum Beitrag
Portrait Markus Algner

Interview: "Viele kluge Schritte"

Für DATEV-Vorstand Dr. Markus Algner ist der Wandel ein gemeinsamer Weg nach vorn. Mit seinem Blick auf Digitalisierung, Kundennähe und den Wandel im Berufsstand setzt er frische Impulse für die Genossenschaft.

Zum Interview
Portrait Irina Heitmeyer

Mut zu haben, zahlt sich aus

Die Kanzlei Wortmann & Partner hat sich dem digitalen Wandel gestellt – mit Klarheit, Geduld und dem Vertrauen, dass Veränderung Fortschritt bedeutet – auch wenn nicht immer alles glattgeht.

Zum Beitrag
Gespräch in Kanzlei

Kanzleiwert objektiv ermitteln

Große Entscheidungen wie ein Verkauf der eigenen Kanzlei oder der Kauf einer anderen brauchen Mut. Dabei sollten Steuerberaterinnen und Steuerberater aber nicht nur auf ihr Bauchgefühl hören, sondern sich Daten und Fakten genau ansehen – zum Beispiel im Rahmen einer Kanzleibewertung.

Zum Beitrag

Mit Rückhalt ins Risiko

Ein Moment, in dem Mut wichtiger war als jeder Businessplan. So wagte Batuhan Cet den Sprung in die Selbständigkeit.

Zum Beitrag
Vogelperspektive Acker

Ackern in der heißen Phase

Wenn DATEV zusammen mit Kanzleien Spezial­software entwirft, entsteht Innovation auf Augenhöhe. Vor über einem Jahr startete die Umsetzung des Business Case Land- und Forst­wirtschaft. Seither wurde viel erreicht.

Zum Beitrag

DATEV magazin

Das Mitgliedermagazin informiert über die strategischen Weichenstellungen, digitale Trends, neue DATEV-Software und Dienstleistungen.

DATEV magazin Newsletter

Erhalten Sie einmal monatlich unseren Magazin-Newsletter rund um das aktuelle Fokus-Thema.

Beiträge aus der Praxis

In der Rubrik Praxis finden Sie fachliche Beiträge zu zahlreichen Rechtsgebieten, die für Ihre berufliche Praxis wichtig sind.