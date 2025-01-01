Nicht jeder Schritt zum Gipfel ist bei einer Bergwanderung schon im Tal klar erkennbar. Auf manchen Etappen gibt es gut gesicherte, feste Pfade, auf anderen müssen wir uns durch unwegsames Gelände quälen. Der Bergführer geht voran – nicht, weil er alles kontrollieren könnte, sondern weil er weiß, dass es sicherer ist, vorwärtszugehen als stehen zu bleiben. Unsicherheit gehört zum Weg, aber gemeinsam kommt die Gruppe weiter. Schritt für Schritt.

So wie der Bergführer handeln Führungskräfte, wenn sie Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen. Risiken gehören dazu, entscheidend ist, dass niemand zurückbleibt.

„Entscheidungen zu treffen in unsicheren Zeiten ist überhaupt nichts Neues oder Ungewöhnliches – aber de facto zur Normalität in den vergangenen Jahren geworden“, sagt Dr. Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY in Deutschland. Pandemie, Umstrukturierungen, geopolitische Krisen – den Luxus vollständiger Gewissheit gibt es nicht. Dasselbe gilt für Steuerberatungskanzleien: Mandanten erwarten Orientierung, Teams Stabilität. Die Führungsperson muss entscheiden, obwohl auch sie die Strecke nur schemenhaft erkennt.