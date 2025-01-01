Personal & Führung - Ihr Weg zum erfolgreichen Kanzleiteam

Der Fachkräftemangel ist eine strategische Herausforderung für viele Kanzleien. Die Experten von DATEV-Consulting unterstützen Sie, ein engagiertes Kanzleiteam zu gewinnen und zu binden.

Zunächst ermitteln wir anhand einer Standortbestimmung gemeinsam mit Ihnen die Stärken und Optimierungschancen Ihres derzeitigen Personalmanagements. Auf dieser Basis erarbeiten wir mit Ihnen Handlungsempfehlungen in zentralen Bereichen, die für die vorhandenen und für neue Mitarbeitenden wichtig sind. Dies umfasst eine Aufbauorganisation mit transparentem Vergütungssystem und modernen Job-Rollen, im Einklang mit der Vision der Kanzlei. Im Fokus stehen auch die Kommunikation und das kollegiale Miteinander, geprägt durch eine kompetente Führung und einem starken Teamgeist. Ein professionelles Recruiting und Onboarding komplettieren die neue Personalstrategie und stärken Ihre Attraktivität als Arbeitgeber nach innen und außen.