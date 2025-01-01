Personal & Führung - Ihr Weg zum erfolgreichen Kanzleiteam
- Standortbestimmung zur Personal- und Führungsarbeit der Kanzlei
- Gestalten einer nachhaltigen Aufbauorganisation mit attraktiven Job-Rollen und Vergütungsmodellen
- Recruiting und Onboarding professionalisieren
Der Fachkräftemangel ist eine strategische Herausforderung für viele Kanzleien. Die Experten von DATEV-Consulting unterstützen Sie, ein engagiertes Kanzleiteam zu gewinnen und zu binden.
Zunächst ermitteln wir anhand einer Standortbestimmung gemeinsam mit Ihnen die Stärken und Optimierungschancen Ihres derzeitigen Personalmanagements. Auf dieser Basis erarbeiten wir mit Ihnen Handlungsempfehlungen in zentralen Bereichen, die für die vorhandenen und für neue Mitarbeitenden wichtig sind. Dies umfasst eine Aufbauorganisation mit transparentem Vergütungssystem und modernen Job-Rollen, im Einklang mit der Vision der Kanzlei. Im Fokus stehen auch die Kommunikation und das kollegiale Miteinander, geprägt durch eine kompetente Führung und einem starken Teamgeist. Ein professionelles Recruiting und Onboarding komplettieren die neue Personalstrategie und stärken Ihre Attraktivität als Arbeitgeber nach innen und außen.
Wir beraten zu diesen Themen:
- Expertengespräch zur Standortbestimmung der Personal- und Führungsarbeit
- Eine konsequente Personalstrategie planen, umsetzen und begleiten
- Aufbauorganisation und zukunftsweisende Job-Rollen entlang des Geschäftsmodells gestalten
- Professionelle Führung, Bindung der Mitarbeitenden und engagierte Teamarbeit fördern
- Arbeiten mit dem Team Management System (TMS) nach Margerison und McCann: persönliche Arbeitspräferenzen (er)kennen, intrinsische Motivation fördern, wichtige Jobrollen identifizieren und ideal besetzen
- Ein transparentes und angemessenes Vergütungssystem gestalten
- Veränderungsprozesse begleiten
- Qualifizierte Mitarbeitende rekrutieren und das Onboarding gestalten
- Als attraktiver Arbeitgeber sichtbar werden, Web-Auftritt und Social-Media-Kampagnen vorbereiten
- Zufriedenheit der Mitarbeitenden messen und Maßnahmen ableiten
Sie haben die Möglichkeit, alle Themen während eines Projekts mit DATEV-Consulting zu bearbeiten. Gerne beraten wir Sie auch individuell zu bestimmten Aspekten.
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Die Experten von DATEV verstehen, wo es bei der digitalen und personellen Entwicklung kleinerer Kanzleien (von unter 10 bis ca. 18 Mitarbeiter) knirscht und helfen dabei, die Kanzleileitung und die Kanzleimitarbeiter in die nächste Entwicklungsebene zu führen. Gerade in dieser Zwischengröße gilt es keine "Teams im Team" zu bilden, sondern die Zusammenarbeit und die Stärken der Einzelnen im Team zu fördern. Immer im Einklang mit den stetigen Verbesserungsprozessen einer digitalen, wachsenden und modernen Kanzlei.
Unser Resümee der nunmehr seit über einem Jahr bestehenden Zusammenarbeit ist, dass die Entwicklung einer modernen Kanzlei mit gutem Arbeitsklima kein Ziel, sondern ein Weg ist. Ein Weg, den wir gerne mit Unterstützung von DATEV weitergehen wollen.
Jochen Wirtz
Steuerberater
Tiedemann Wirtz Partnerschaftsgesellschaft mbB
