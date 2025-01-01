Batuhan Cet wusste schon früh, dass er eines Tages selbstständig arbeiten wollte. Nicht, weil er mit seinen bisherigen Stationen unzufrieden war – im Gegenteil: Jede Kanzlei, ob lokaler Betrieb oder große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, brachte wertvolle Erfahrungen und neue Perspektiven.

Gleichzeitig wurde ihm dabei klar, dass er langfristig anders machen wollte: „Ich habe überall etwas gelernt. Aber ich wollte mein eigenes Modell entwickeln – mit persönlicher Beratung, digitalen Prozessen und direktem Mandantenkontakt.“

Was ihn zögern ließ? Die Klassiker: Was, wenn die Rücklagen nicht reichen? Was, wenn keine Mandanten kommen? Was, wenn es einfach nicht klappt? Doch der Wunsch nach Eigenständigkeit überwog.