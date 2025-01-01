Es gab keinen Blitz, der krachend einschlug, nicht die eine Situation, in der klar wurde, dass sich etwas grundlegend ändern muss. Es waren und sind eher Momentaufnahmen, die sich verändern wie Wolken das Bild des Himmels. Einsichten, dass es Zeit wird, den nächsten Schritt zu gehen bei der digitalen Strategie.

Die Kanzlei Wortmann & Partner aus dem westfälischen Rheda-Wiedenbrück sieht sich bei der digitalen Transformation gut aufgestellt und hat früh damit begonnen. „Bereits im Jahr 2007 sind wir mit DATEV Unternehmen online gestartet“, sagt Steuerberaterin Irina Heitmeyer, seit 2021 Partnerin der Kanzlei. Rückblickend gab es zumindest einen gefühlten Wendepunkt: den Beginn der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020. Plötzlich war nichts mehr wie gewohnt, nur noch eine Person pro Büro erlaubt, Kolleginnen und Kollegen gingen ins Homeoffice, die Papierakten blieben in der Kanzlei. Von nun an galt: Flexibilität statt Routine. Alle ahnten, dass ab jetzt alles anders wird.