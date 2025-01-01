Denn diese Zeit bis zum geplanten Abschluss des Projekts werde noch mal „heiß“, prophezeien Haslbeck und Keller. Unter anderem müssten bis dahin auch die Mandanten mit- und umziehen. „Wir schauen mit Respekt und Zuversicht auf die kommenden Monate. Letztlich durchleben wir nicht nur einen technologischen, sondern auch einen kulturellen Wandel“, sagt Haslbeck. So stellt Treukontax alle aktiven Betriebe auf Offene-Posten-Buchhaltung um, was in der Landwirtschaft bisher eher die Ausnahme war als die Regel. Das Ziel ist, alle offenen Buchungen systematisch zu verfolgen und durch frühzeitiges Erkennen von Zahlungsverzögerungen das Liquiditätsrisiko zu minimieren.

Die Mitarbeiter seien höchst engagiert und lernbereit, lobt Haslbeck. „Wir sehen, dass die Kanzleien, die schon gut in den neuen Prozessen drin sind, nahezu täglich an Effizienz gewinnen.“

Vorstand und Geschäftsleitung von DATEV betrachten den Aufbau eines spezialisierten Angebots für die Land- und Forstwirtschaft als Investition in die Zukunft. „Trotz der damaligen Herausforderungen im Bereich Technologie und Portfolioentwicklung war es unser Ziel, die Digitalisierung, Automatisierung und Workflow-Unterstützung in den Geschäftsprozessen unserer Mitglieder nachhaltig zu stärken – und damit den Mehrwert für deren Mandanten gezielt auszubauen“, sagt Prof. Dr. Christian Bär, Chief Technology Officer bei DATEV. Dass die Partnerschaft von allen Beteiligten Mut, Zuversicht und jede Menge Engagement erfordert, ist Bär und seinen Vorstandskollegen bewusst. „Die Kanzleien vertrauen darauf, dass wir als DATEV unsere Versprechen fristgerecht einhalten, denn sie schulen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf DATEV und stellen ihre IT-Infrastruktur um. Damit geben die Kanzleien uns einen Vertrauensvorschuss.“ Bär ist überzeugt, dass sich die gemeinsame Investition auszahlen wird: „Die Entscheidung wurde belohnt, indem sich viele andere Kanzleien angeschlossen haben.“