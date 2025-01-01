Zukunft braucht Stabilität – und Offenheit. Das digitale Ökosystem von DATEV vereint leistungsstarke Software mit innovativen Partnerlösungen und schafft so smarte Prozesse für moderne Kanzleien. Über standardisierte Schnittstellen wird Zusammenarbeit neu gedacht: effizient, vernetzt und zukunftsorientiert. Wie diese Verbindungen im Alltag wirken und welches strategische Fundament dahintersteht, zeigen wir in diesem Dossier.
Wachstum gelingt dort, wo alle miteinander verbunden sind
Digitale Ökosysteme sind das Fundament erfolgreicher Zusammenarbeit. Warum wir bei DATEV bewusst auf starke Partnerschaften setzen und dennoch an unseren Kernkompetenzen festhalten. Und was eine Bergwanderung damit zu tun hat.
Betriebssystem für die Zukunft
Das digitale Ökosystem von DATEV bietet einen verlässlichen und sicheren Rahmen für die rasanten Veränderungen durch die Digitalisierung. Es macht Steuerberatungskanzleien nicht nur schneller und effizienter. Es sichert auch langfristig ihre Existenz.
Die enge Zusammenarbeit mit Partnern weiter stärken
Stefan Hummel, neuer Leiter des Bereichs digitales Ökosystem und DATEV-Marktplatz-Partnerschaften, erklärt, wie sich die Zusammenarbeit mit Partnern weiterentwickelt – und wie die Mitglieder davon profitieren.
Sicherer Datenaustausch im DATEV-Ökosystem
In einer vernetzten Softwarelandschaft sind durchgängige, automatisierte Prozesse für Steuerberatungskanzleien kein Luxus mehr, sondern Notwendigkeit. Das digitale Ökosystem von DATEV unterstützt diese Prozesse – zum Beispiel mit technischen Standards wie OpenID Connect (OIDC).
Spielerisch den Umgang mit Neuerungen lernen
Frank Nebl ist mit seiner Kanzlei hanse data auf die Betreuung kommunaler Unternehmen spezialisiert. Gemeinsam mit dem DATEV Channel Partner Müritz COMP treibt er deren Digitalisierung voran – zum Vorteil aller Beteiligten.
Sicherheit auf vielen Ebenen
Cyberangriffe auf Unternehmen steigen – und sie werden intelligenter, gezielter, vernetzter. Social Engineering, Deepfakes, Phishing: Was früher ein Einfallstor war, ist heute ein ganzes Arsenal. Die Bedrohungslage ist real – und sie verlangt klare Strategien. DATEV hat sie.
Unsere Angebote zum Thema
Das digitale DATEV-Ökosystem
DATEV vernetzt Kanzleien, Unternehmen und Partner zu einem digitalen Ökosystem, von dem alle Beteiligten profitieren. Erfahren Sie mehr über die Strategie der DATEV und die beteiligten Partner.