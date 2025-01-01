DATEV-Marktplatz Expo: Mit starken Partnern digital durchstarten

Mehr als 70 Partnerlösungen, praxisnahe Einblicke und direkte Gespräche mit Anbietern: Auf der virtuellen DATEV-Marktplatz Expo entdecken Sie, wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimieren – von Rechnungswesen bis Personalwirtschaft.

Abschlussdaten sicher übermitteln

Mit dem Digitalen Finanzbericht übermitteln Kanzleien Jahresabschlüsse sicher und medienbruchfrei an Banken. Im Gegenzug fließen Kreditdaten wie Zins- und Tilgungspläne automatisiert zurück. Das schafft die Grundlage für eine individuelle Mandantenberatung.

Smarte Prozesse in der Personalwirtschaft

Lohnabrechnung läuft oft im Hintergrund – und genau das ist das Problem. Denn was bei Mandanten als „Nebensache“ gilt, ist in Wahrheit ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Mandanten gemeinsam mit Corporate Partnern und der passenden DATEV-Software zukunftsfähig aufstellen können.

Den passenden DATEV-Datenservice finden

Die DATEV-Datenservices ermöglichen einen sicheren und automatisierten Austausch von Daten und digitalen Belegen zwischen DATEV-Programmen und Software-Lösungen Dritter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den passenden Datenservice finden.

DATEV-Partner-Onboarding

Sie brauchen Hilfe beim Einrichten eines DATEV-Datenservices? Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.