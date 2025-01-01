-

Zukunft braucht Stabilität – und Offenheit. Das digitale Ökosystem von DATEV vereint leistungsstarke Software mit innovativen Partnerlösungen und schafft so smarte Prozesse für moderne Kanzleien. Über standardisierte Schnittstellen wird Zusammenarbeit neu gedacht: effizient, vernetzt und zukunftsorientiert. Wie diese Verbindungen im Alltag wirken und welches strategische Fundament dahintersteht, zeigen wir in diesem Dossier.

Portrait Robert May

Wachstum gelingt dort, wo alle miteinander verbunden sind

Digitale Ökosysteme sind das Fundament erfolgreicher Zusammenarbeit. Warum wir bei DATEV bewusst auf starke Partnerschaften setzen und dennoch an unseren Kernkompetenzen festhalten. Und was eine Bergwanderung damit zu tun hat.

Zum Beitrag
Illustration Bäume mit Chipsatz

Betriebssystem für die Zukunft

Das digitale Ökosystem von DATEV bietet einen verlässlichen und sicheren Rahmen für die rasanten Veränderungen durch die Digitalisierung. Es macht Steuerberatungskanzleien nicht nur schneller und effizienter. Es sichert auch langfristig ihre Existenz.

Zum Beitrag
Portrait Stefan Hummel

Die enge Zusammenarbeit mit Partnern weiter stärken

Stefan Hummel, neuer Leiter des Bereichs digitales Ökosystem und DATEV-Marktplatz-Partnerschaften, erklärt, wie sich die Zusammenarbeit mit Partnern weiterentwickelt – und wie die Mitglieder davon profitieren.

Zum Beitrag
Illustration Biene Blume

Sicherer Datenaustausch im DATEV-Ökosystem

In einer vernetzten Softwarelandschaft sind durchgängige, automatisierte Prozesse für Steuerberatungskanzleien kein Luxus mehr, sondern Notwendigkeit. Das digitale Ökosystem von DATEV unterstützt diese Prozesse – zum Beispiel mit technischen Standards wie OpenID Connect (OIDC).

Zum Beitrag
Portrait Frank Nebl

Spielerisch den Umgang mit Neuerungen lernen

Frank Nebl ist mit seiner Kanzlei hanse data auf die Betreuung kommunaler Unternehmen spezialisiert. Gemeinsam mit dem DATEV Channel Partner Müritz COMP treibt er deren Digitalisierung voran – zum Vorteil aller Beteiligten.

Zum Beitrag
Illustration Bäume mit Chipsatz

Sicherheit auf vielen Ebenen

Cyberangriffe auf Unternehmen steigen – und sie werden intelligenter, gezielter, vernetzter. Social Engineering, Deepfakes, Phishing: Was früher ein Einfallstor war, ist heute ein ganzes Arsenal. Die Bedrohungslage ist real – und sie verlangt klare Strategien. DATEV hat sie.

Zum Beitrag

Mehr Effizienz durch smarte Schnittstellen

NO_AREA_HIDDEN

Das Video hilft Ihnen dabei, den passenden DATEV-Datenservice für einen sicheren und automatisierten Datenaustausch zu finden.

NO_AREA_HIDDEN

Das Video gibt exklusive Einblicke in eine moderne, papierlose Reisekostenabrechnung mit Circula und DATEV – direkt aus der Praxis der Kanzlei Auren Personal und des Mandanten Business Consulting Wahl.

Signet DATEV-Ökosystem

Das digitale DATEV-Ökosystem

DATEV vernetzt Kanzleien, Unternehmen und Partner zu einem digitalen Ökosystem, von dem alle Beteiligten profitieren. Erfahren Sie mehr über die Strategie der DATEV und die beteiligten Partner.

Mehr erfahren

DATEV magazin

Das Mitgliedermagazin informiert über die strategischen Weichenstellungen, digitale Trends, neue DATEV-Software und Dienstleistungen.

DATEV magazin Newsletter

Erhalten Sie einmal monatlich unseren Magazin-Newsletter rund um das aktuelle Fokus-Thema.

Beiträge aus der Praxis

In der Rubrik Praxis finden Sie fachliche Beiträge zu zahlreichen Rechtsgebieten, die für Ihre berufliche Praxis wichtig sind.