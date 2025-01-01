Die Wahl fiel schnell auf ELO for DATEV. Die Software des DATEV-Marktplatz Premium Partners ELO Digital Office GmbH optimiert die Belegverarbeitung von der Archivierung bis zur Buchung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen. „In der Kanzlei hatten wir bereits mit einem anderen Mandat der öffentlichen Hand positive Erfahrungen mit der Lösung gesammelt und haben sie daher empfohlen“, sagt Steuerberater Nebl. Die enge Verzahnung der Software mit DATEV-Lösungen ermöglicht zudem einen reibungslosen

Prozessablauf. Um sicherzustellen, dass der neue Rechnungsworkflow sowohl den HGB-Regelungen als auch den Anforderungen des öffentlichen Haushaltswesens genügt, begleitete Frank Nebl die Softwareeinführung intensiv.

Statt auf einen großen Umbruch setzte Florian Haug auf eine gestaffelte Implementierung: Zunächst wurde der digitale Rechnungsworkflow eingeführt, dann die Nutzung des Archivs forciert – immer engmaschig vom DATEV Channel Partner begleitet. „Nur weil man TikTok bedienen kann, heißt es noch lange nicht, dass man ein Dokumentenmanagementsystem

richtig beherrscht“, sagt Haug. Umso wichtiger war es für den Betriebsleiter, seinen Mitarbeitern jemanden an die Seite zu stellen, der sie bei der Einführung praxisnah unterstützt. „Unser Ansprechpartner bei Müritz COMP war in den ersten beiden Wochen regelmäßig bei uns im Haus, um uns über die Schulter zu schauen und Fragen zu beantworten“, berichtet Haug. So konnten Berührungsängste direkt abgebaut werden. Das Vorgehen zahlte sich laut Haug aus: „Wir haben bemerkt, dass unsere Mitarbeiter immer spielerischer mit der Lösung umgehen und sich gegenseitig neue Funktionen zeigen.“

Kanzlei und Mandant verbindet der Anspruch, nicht nur Software einzuführen, sondern die gemeinsamen Prozesse sinnvoll weiterzuentwickeln. „Medienbruchfreie Lösungen für die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten sind für uns essenziell. Da treibt uns die Digitalisierung, aber auch der Fachkräftemangel“, so Nebl. Der Steuerberater ist überzeugt, auf diesem Weg personellen Engpässen entgegenwirken zu können. Daher berät er seine Mandanten auch bei der Auswahl von Software. „Wenn möglich, versuchen wir DATEV-Lösungen bei unseren Mandanten einzuführen. Das ist die Spitze der Zusammenarbeit.“