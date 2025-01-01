Der Weg zum Gipfel ist selten gerade. Kurven, schwieriges Terrain, unvorhersehbare Wetterwechsel: Jeder Schritt erfordert volle Konzentration. Doch wer sich gemeinsam auf den Weg macht, profitiert nicht nur von der Stärke des Teams, sondern auch von verschiedenen Blickwinkeln. Ein verlässlicher Partner denkt mit und motiviert, wenn der nächste Abschnitt anspruchsvoll wird. So wird eine Herausforderung zum gemeinsamen Aufstieg.
Wie auf einer anspruchsvollen Bergtour braucht es auch bei Digitalisierungsprojekten Orientierung, Expertise und ein eingespieltes Team. Für Frank Nebl, Steuerberater und Geschäftsführer der hanse data Steuerberatungsgesellschaft, ist die Müritz COMP GmbH ein solcher Partner. Sie unterstützt als DATEV Channel Partner Kanzleien und Mandanten unter anderem bei der Optimierung ihrer Zusammenarbeit und IT-Infrastruktur. In den 1990er-Jahren begleitete das Rostocker IT-Systemhaus die Umstellung von MS-DOS auf Windows in der Kanzlei. Seitdem ist der DATEV Channel Partner für Frank Nebl und seine Kollegen eine feste Instanz: „Wenn es darum geht, unsere Kanzleiprozesse zu verbessern, die IT-Infrastruktur up to date zu halten oder Prozesse bei unseren Mandanten anzupassen, greifen wir gern auf seine Unterstützung zurück.“
Gemeinsam mit Müritz COMP hat hanse data bereits zahlreiche Digitalisierungsprojekte bei Mandanten umgesetzt, darunter die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems beim Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Nordwestmecklenburg. Seit mehr als 20 Jahren betreut Frank Nebl, der auf die Beratung kommunaler Unternehmen spezialisiert ist, den Betrieb. „Für mich war entscheidend, dass wir eine intuitive Lösung finden, vergleichbar mit Outlook, über dessen Bedienung heute niemand mehr nachdenkt“, sagt der Betriebsleiter Florian Haug.
Reibungslose Prozessabläufe
Die Wahl fiel schnell auf ELO for DATEV. Die Software des DATEV-Marktplatz Premium Partners ELO Digital Office GmbH optimiert die Belegverarbeitung von der Archivierung bis zur Buchung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen. „In der Kanzlei hatten wir bereits mit einem anderen Mandat der öffentlichen Hand positive Erfahrungen mit der Lösung gesammelt und haben sie daher empfohlen“, sagt Steuerberater Nebl. Die enge Verzahnung der Software mit DATEV-Lösungen ermöglicht zudem einen reibungslosen
Prozessablauf. Um sicherzustellen, dass der neue Rechnungsworkflow sowohl den HGB-Regelungen als auch den Anforderungen des öffentlichen Haushaltswesens genügt, begleitete Frank Nebl die Softwareeinführung intensiv.
Statt auf einen großen Umbruch setzte Florian Haug auf eine gestaffelte Implementierung: Zunächst wurde der digitale Rechnungsworkflow eingeführt, dann die Nutzung des Archivs forciert – immer engmaschig vom DATEV Channel Partner begleitet. „Nur weil man TikTok bedienen kann, heißt es noch lange nicht, dass man ein Dokumentenmanagementsystem
richtig beherrscht“, sagt Haug. Umso wichtiger war es für den Betriebsleiter, seinen Mitarbeitern jemanden an die Seite zu stellen, der sie bei der Einführung praxisnah unterstützt. „Unser Ansprechpartner bei Müritz COMP war in den ersten beiden Wochen regelmäßig bei uns im Haus, um uns über die Schulter zu schauen und Fragen zu beantworten“, berichtet Haug. So konnten Berührungsängste direkt abgebaut werden. Das Vorgehen zahlte sich laut Haug aus: „Wir haben bemerkt, dass unsere Mitarbeiter immer spielerischer mit der Lösung umgehen und sich gegenseitig neue Funktionen zeigen.“
Kanzlei und Mandant verbindet der Anspruch, nicht nur Software einzuführen, sondern die gemeinsamen Prozesse sinnvoll weiterzuentwickeln. „Medienbruchfreie Lösungen für die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten sind für uns essenziell. Da treibt uns die Digitalisierung, aber auch der Fachkräftemangel“, so Nebl. Der Steuerberater ist überzeugt, auf diesem Weg personellen Engpässen entgegenwirken zu können. Daher berät er seine Mandanten auch bei der Auswahl von Software. „Wenn möglich, versuchen wir DATEV-Lösungen bei unseren Mandanten einzuführen. Das ist die Spitze der Zusammenarbeit.“
Schnittstellen als Erfolgsfaktor
Bei Mandanten, die bereits andere Lösungen im Einsatz oder spezielle Bedarfe haben, sei der DATEV-Marktplatz seine erste Anlaufstelle, um einen reibungslosen Datenaustausch sicherzustellen. Auch für Florian Haug ist das ein entscheidender Aspekt: „Viele IT-Projekte scheitern an fehlenden Schnittstellen zu anderen Programmen. Das Zusammenspiel von ELO for DATEV mit den DATEV-Lösungen lief aber von Anfang an reibungslos. So konnten wir uns ganz auf die Prozessgestaltung konzentrieren.“
Die Einführung von ELO for DATEV beim Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Nordwestmecklenburg zeigt, wie Digitalisierung in der Praxis erfolgreich funktioniert, wenn Kanzlei, Mandant und Partner an einem Strang ziehen: Die Prozesse werden effizienter, die Zusammenarbeit einfacher. „Ich kann die Unterstützung durch einen DATEV Channel Partner bei solchen Projekten nur empfehlen“, resümiert Nebl. Und für Florian Haug ist klar: „Das war ein großer Schritt für uns, aber einer in die richtige Richtung.“
